Melomanías: Paul is dead (II)

El rumor de la muerte de Paul McCartney cobró más fuerza cuando el DJ Ruby Yonge de Nueva York, en una emisión nocturna del 21 de octubre de 1969, comentó la leyenda de la muerte de Paul y el complot que se inició entre Brian Epstein con John, George y Ringo para ocultar la muerte y suplantarlo con un doble; y lo que llamó la atención fue que de inmediato lo despidieron y su programa fue cancelado, pero como esa radiodifusora cubría 38 estados americanos, de inmediato todos los medios americanos e internacionales tomaron el tema y se generó una segunda beatlemanía, ahora alrededor de esta teoría de conspiración.

Obviamente, Paul salió ese mismo año a desmentir en radio y a través de una entrevista en la revista LIFE, pero desde entonces y a la fecha, siempre se le ha achacado una falta de fuerza y contundencia en sus intentos por desmentir. Nosotros creemos que las “señales” que la gente ha encontrado que les confirma esta leyenda urbana, quizá han sido dejadas intencionalmente con fines humorísticos. A continuación les comentamos algunos de esos signos que confirman la muerte de Paul McCArtney:

En la portada del Sgt. Peppers, se dice que representa el entierro de Paul; en la parte baja de la portada se tienen varios arreglos de flores y la guitarra amarilla del lado derecho tiene sólo tres cuerdas, una por cada beatle vivo, además de que la misma guitarra pareciera ocultar en sus formas del acomodo de las flores (visto con mucha imaginación): PAUL? También, encima de la cabeza de Paul hay una mano de alguno de los personajes, sólo en su caso y supuestamente en el oriente la mano encima de la cabeza indica la muerte. Paul es el único músico que tiene en sus manos un instrumento de color negro, todos los demás son dorados.

En la portada de Abbey Road, del lado izquierdo hay un VW Beetle estacionado y su placa tiene dos renglones de símbolos. Arriba, las letras LMW significarían “Linda McCartney Widow” y abajo dice: 28IF, lo cual significaría que a la publicación de este álbum, Paul tendría 28 años, “IF” (si) no hubiera muerto.

En la canción “A day in the life”, John escribió: “He blew his mind out in a car / he didn’t notice that the lights had changed / a crowd of people stood and stared / they‘d seen his face before...”, que se traduce como que: él se voló la mente en un automóvil, no se dio cuenta que el semáforo había cambiado, una multitud se detuvo y se quedó mirando, ya habían visto su cara antes…

En la canción “Strawberry Fields Forever”, se puede escuchar a John murmurando: “I buried Paul”, aunque él afirma que lo que dice es “Cranberry Sauce”. Y en la canción “I’m so tired”, si se reproduce al revés supuestamente se escucha a John Lennon diciendo: “Paul is dead, I miss him, I miss him”. En el video de la canción “Your Mother Should Know”, todos los Beatles traen trajes blancos con un clavel rojo en la solapa, excepto Paul cuyo clavel es negro.

John Lennon en su canción de 1971 contra Paul: “How do you sleep?”, escribió: “Those freaks was right when they said you was dead”, traducido como: esos chalados estaban bien cuando dijeron que estabas muerto.

Pero el mismo Paul en 1993 lanzó un álbum en vivo que se llamó: Paul is live y la portada lo muestra en el mismo famoso crucero de la misma calle Abbey Road.

En 2015, lo último que escuchamos sobre este tema, supuestamente Wikileaks dio a conocer un telegrama interno de MI5 que confirmaba la muerte de Paul McCartney, pero ellos mismos de inmediato lo desmintieron.

lg

Copyright © 2024 La Crónica de Hoy .