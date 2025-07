Presentan app sobre el Imperio Romano

La aplicación “Foros Imperiales” ilustra las estructuras del Foro de Augusto y del Foro de Trajano, y permite ver las transformaciones en cuatro particulares momentos de su historia: como se presentaban en el año 125 después de Cristo (en el esplendor del Imperio romano); en 1450; en 1750 y, para finalizar, en 1815, así lo informó la agencia Notimex.

El Foro de Augusto fue inaugurado en el año 2 antes de Cristo por el primer emperador romano, Cayo Julio César Augusto, conocido como Augusto, quien gobernó entre los años 27 a. C. y 14 d. C., y bajo cuyo mandato inició el periodo conocido como “Pax Augusta”. El Foro Trajano fue realizado en el año 112 d. C. por el emperador Marco Ulpio Trajano, nacido en el año 53 en Itálica (España) y quien reinó desde el 93 hasta su muerte en 117.

Según el arqueólogo Sergio Fontana, creador de esta app, la historia de ambos foros está ahora finalmente al alcance de todos a través de la nueva aplicación en la que por primera vez las reconstrucciones de la ciudad no se limitan al periodo romano, sino que también documentan la Roma medieval y moderna. Con Foros Imperiales los visitantes pueden leer y escuchar, en español, la historia de esa zona arqueológica: la realidad aumentada se activa apuntando la cámara de la tableta o el teléfono inteligente hacia los restos monumentales, o navegando desde casa.

Es posible comparar en tiempo real los restos del Templo de Augusto con la estructura original o con la que había a finales de la Edad Media. Alrededor de la Columna Trajana o del Arco de los Pantanos, en la misma posición desde hace más de 20 siglos, se descubren iglesias y edificios que han acompañado a los monumentos imperiales en el pasado.

Según Fontana, autor del proyecto 3D Rome, se trata de un instrumento realizado con lenguaje divulgativo y basado en los estudios científicos relacionados con el área de los Foros Imperiales. La aplicación “Foros Imperiales” es un producto disponible al público para tablets y teléfonos móviles con sistema operativo iOS.

El producto es el fruto de cuatro años de trabajo y representa una novedad para la divulgación científica en el área de los Foros Imperiales. La aplicación será presentada a los estudiosos y al público español el día de hoy en un encuentro patrocinado por la Embajada de Italia en el Museo Arqueológico Regional de Alcalá de Henares.

lg

Copyright © 2024 La Crónica de Hoy .