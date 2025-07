Melomanías: Los muertos pueden bailar (I)

El árbol genealógico de los estilos musicales es realmente como la cabeza de Medusa, y en ese incesante movimiento, sus ramas llenas de vida chocan unas contra otras y se empujan y se acarician y se aparean, viviendo un verdadero libertinaje sexual, sin limitaciones, sin celos ni envidias, sólo amor; y en consecuencia, se genera un constante nacimiento de nuevos géneros musicales, tras esos encuentros, unos amorosos y otros menos, entre tantos estilos diferentes.

El post-punk, hijo del punk, nieto del hard rock, pero definitivo: un punk mejor vestido, peinado y hasta perfumado, tuvo a bien abrazar en el sentido bíblico al rock alternativo, de orígenes similares, y como si fueran Dioses del Olimpo, de esa unión surgió otro ente divino, con personalidad propia: el goth rock (rock gótico).

Este término fue utilizado primero que nada por un crítico musical para calificar un concierto de The Doors, en los lejanos setenta, porque, decía John Stickney: “recibieron a la prensa en la encerrada, fría y sombría cava de vinos del Hotel Delmonico, lugar perfecto para honrar al rock gótico de The Doors; en lugar de hippies apacibles había violencia en esa música, envuelta en una atmósfera muy oscura que se percibía en su escenario”.

Dead Can Dance, la banda que queremos compartirles hoy, no formó parte de los proto-goth rockers (estilos previos al goth) como: The Cure, Bauhaus o Siouxsie And The Banshees, ni tampoco fue la primera banda considerada gótica, pero nos llamó la atención porque definitivamente es una banda de culto de éste género a pesar de no ser originalmente ni británica ni americana.

Todo se inició en Australia; su fundador, Brendan Perry, guitarra y voz, formaba parte de una banda punk llamada: The Scavengers, que nunca logró amarrar disquera; luego esa banda se transformó en: The Marching Girls, con la misma suerte, por lo que Perry decidió abandonarla y refugiarse en su estudio en lo que eran los inicios de la música electrónica.

En 1980 retomó el camino y fundó Dead Can Dance con Lisa Gerard, vocalista; Paul Erikson, bajista; Simon Monroe, baterista con Perry (además de guitarrista y voz) pero convertido ya en un músico multiinstrumentista y muy versado en la creación de los primeros loops rítmicos con cinta magnética.

Pero ese 1982, como no veía avances, Perry decidió emigrar a Londres junto con Lisa, dejando atrás a los otros dos miembros originales, quienes decidieron no moverse de sus tierras Aussies.

En tan sólo un año, el nuevo Dead Can Dance, reducido a un dúo, logró que lo firmara la disquera 4AD de rock alternativo, y grabaron su primer álbum, homónimo, publicado en 1984.

Sus sonidos eran más electrónicos y rítmicos, con tambores muy influenciados por sonidos aborígenes maoríes y polinesios. Iniciaron desde entonces con el uso de vocalizaciones sin letra, que es muy característico de esta gran agrupación y en especial de Lisa Gerard.

La portada, en blanco y negro, nos muestra una máscara ritual de Nueva Guinea. Su música son loops de ritmo con tambores, con música ambiental de sintetizadores y guitarras, cantos y voces, y hasta aullidos, no siempre con letras claras, pero transmiten al escucha sensaciones agradables. Embonan perfectamente con el estilo de sus compañeros de disquera: Cocteau Twins, cuyo género musical es el llamado: ethereal wave.

Con los años, Dead Can Dance nos explicaron el simbolismo detrás de su nombre: “la máscara de la portada de nuestro primer disco significa la conversión de un pedazo de madera, a través de la mágica mano del artista en un objeto que de nuevo se llena de fuerza vital. Para entender nuestro nombre piensen en la transformación de lo inanimado en animado”.

Continuará…

lg

Copyright © 2024 La Crónica de Hoy .