Melomanías: ¿Quién es quién?

En estas fechas en que celebramos el natalicio de un genio llamado John Lennon escuchamos varios comentarios a raíz de la celebración del festival Desert Trip, realizado el fin de semana anterior en Indio, California, con apariciones de The Rolling Stones, Paul McCartney, Roger Waters, The Who, Bob Dylan y Neil Young; y todo porque el momento apoteósico del festival fue un homenaje a John Lennon que le hizo Paul con Neil como invitado y cantaron “A Day in the Life” y “Give Peace a Chance”, ambos compuestos por el gran John.

Y esto viene al caso porque los comentarios fueron: ¿qué estaría creando John Lennon hoy? ¿Seguiría vivo? Y sobre todo, escuchamos esto porque los asistentes a este festival son todos septuagenarios… “74 is the New 24”, se titula una canción compuesta por Giorgio Moroder hace apenas 2 años, en su cumpleaños… ¡adivinaron! 74.

Revisando Melomanías anteriores descubrimos que ya platicamos de Bob Dylan y de pasada de Macca, pero… ¡Nada más! Como esta selección de bandas nos pareció excepcional, tomaremos una por una en las siguientes entregas, comenzando hoy con la grandísima banda que en nuestra opinión ha sido la que ha logrado fusionar de la mejor manera lo más pop y simultáneamente lo más hard del rock en su música: The Who; pues desde su creación como parte de la escena musical londinense de los 70, fue quien en sus inicios siguió un poco las tendencias creadas por The Beatles en su paso inicial por el rock’n’roll.

Desde su inicio con este nombre, contó con los mismos integrantes hasta que la muerte fue convirtiéndolos en leyendas. Roger Daltrey (voz) y Pete Townshend (guitarra y teclados) siempre fueron los que sobresalieron más en el gusto del público, sin hacer menos en ningún momento al bajista, John Entwistle y a su gran baterista Keith Moon, porque cada uno en su nivel ha sido un verdadero genio musical.

Fue Daltrey quien a finales de 1961 fundó la banda de la que surgiría The Who: The Detours, y también él era quien controlaba las actuaciones y las finanzas de la banda. En esta banda inicial la alineación era diferente, pues Roger Daltrey era el guitarrista líder, Pete Townshend era la guitarra rítmica, John Entiwstle el bajo, Harry Wilson la batería y Collin Dawson la voz. Como había problemas todo el tiempo entre Dawson y Daltrey, entró un nuevo vocalista llamado Gaby Connolly, pero en poco tiempo Daltrey decidió tomar el rol de vocalista ante las complicaciones, por lo que dejó de lado su guitarra y dejó a Pete Townshend como única guitarra. También muy pronto cambiaron de baterista por Doug Sandom.

En 1964 se enteraron de la existencia de una banda llamada: Johnny Devlin And The Detours por lo que decidieron buscar un nuevo nombre, ya que estaban comenzando a tener tocadas constantes, se consideraron nombres como The Hair, pero Daltrey eligió The Who. Ese cambio de nombre marcó el inicio de su éxito, y audicionaron para ser grabados en Fontana Records, pero al productor no lo convenció su baterista, por lo que invitaron a Keith Moon a quien habían conocido en otras tocadas.

Las estrellas se alinearon por primera vez y comenzaron la grabación de su primer disco, My Generation, publicado en 1965. Desde la primera canción se percibe un saborcito popero y rockero muy bien mezclados, pero sobresale la originalidad de las composiciones de Townshend y el hecho de que el bajo tocara líneas que normalmente eran de guitarra. The Who eligió que la base de la banda fuera la guitarra, lo que le dio desde el principio mucha libertad de acción musical para improvisar tanto a John Entwistle como al gran Keith Moon.

Continuará…

