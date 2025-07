Huele a libro viejo

¿No hemos entrado todos a una? Los libros están apretujados en los libreros, apretados de veras, como si tuvieran mucho frío, como si quisieran aplanar sus hojas por medio de esta prensa; apenas caben, unos están, incluso, apilados en el piso, todos despiden el mismo olor a polvo, a hoja humedecida por los años, a la tinta que casi se borra, al pegamento desgastado de los lomos. Así huele una librería de viejo.

El hombre al que le pregunto por un ejemplar de (añada aquí el nombre del libro que busca) me dice que no se acuerda, que cree que no lo tiene, y me recomienda un par de autores del mismo país del que es originario el autor, pero a veces basta una vuelta por el lugar con paciencia y revisando cada rincón y con suerte lo encuentras. Está ahí escondido y ha permanecido aquí tanto tiempo que ya se le había olvidado al dueño.

“Si no lo encuentra se lo consigo”, continúa. Habla muy despacito, su negocio se llama Librería Cervantes y está al centro de la ciudad. Uno creería que el nombre de su establecimiento hace referencia al gran escritor de Don Quijote, pero en realidad es su apellido: el destino se encargaría de hacerle justicia.

“Uno está siempre con el pendiente de completar lo de la renta del mes. A veces las ventas no son suficientes y aquí en el centro las rentas son muy elevadas”, cuenta. Se dedica a esto desde hace muchos años y continúa en este localito en la avenida Juárez.

Debe haber más de 20 como esta y cruzan toda la ciudad desde Mexicaltzingo hasta Belisario. Muchas tienen más de 40 años en función. Sus parroquianos acuden por alguna oferta en los libros que piden los “profes” en la escuela, o para adquirir ese, el libro del que todos hablan, pero que en las tiendas de prestigio no alcanza, o nomás para explorar, esperando ser sorprendido por alguno de estos libros escurridizos. Aquí son más baratos, es por eso que el negocio sigue siendo negocio.

“Nosotros no tenemos competencia”, dice José Barba, responsable de otra librería, el Desván de Don Quijote, “buscamos encontrar libros sobre temas muy específicos, los más diversos que no están en las librerías de cadenas, esas cosas distinguen a los negocios de libros usados en contraposición con esas librerías grandes, que exhiben sólo los libros que se van a vender dentro de los primeros cuatro meses, y eso nos termina beneficiando, los lectores consideran nuestra clase de librerías como una alternativa, si nos ponemos aquí a contar, en este espacio a lo mejor tenemos más títulos de los que ellos (las librerías de prestigio) tienen”.

Ellos imponen el precio. Hay una especie de estándar que todos los libreros de viejo, que forman un gremio, ya conocen: “Más o menos sabemos cuánto vale “A Sangre Fría” de tapa dura: cuesta de 80 a 100 pesos, si te lo venden más caro, te están timando”, dice Barba.

Los libros que incluyen en su espacio los han elegido ellos, llegan a veces por lectores que han decidido abandonarlos y hay una oferta amplia para todo, para todos los precios y para todos los gustos. Autoayuda, best seller, clásicos de la literatura, primeras ediciones, religión, libros académicos, y todos en diversas ediciones, mucho más baratos que en las tiendas de cadenas.

Esos lugares siempre parecen más pequeños de lo que son, apenas puede pasar uno, haciéndose pequeño, acariciando los lomos. Los libreros están atiborrados, no cabe un alma, con suerte, puede que los libros están clasificados: literatura, medicina, psicología, autoayuda, religión, pero la mayoría de las veces el tesoro, el libro que no buscas pero con el que vas a encontrarte está ahí, oculto en las pilas del montón, o en el último estante, el de abajo, al que apenas le llega la luz.Su vida dedicada al libro

Recuerdo, al entrar a la casa de Antonio Meza, los cuentos de los hombres bohemios que duermen entre libros. Pero en este caso es exageradamente literal. Su casa comienza con una sala de estar, que está invadida por cajas y pilas interminables e irregulares de libros. Luego sigue un pasillo estrecho de cuyas paredes apenas se puede distinguir el color, no se ve nada más que tomos y más tomos a lo largo y ancho de la pared.

En ella, como a mitad del camino hay una puerta a su habitación, que sigue de otra habitación y el baño, sólo aquí y en la cocina el imperio de los libros hace una pausa para dejar a los humanos habitar. Graciela, su mujer, cuenta que antes de que ella se fuera a vivir con él, ni siquiera ese espacio estaba permitido.

Antonio tiene tres Literatas en Guadalajara y una en Ciudad Guzmán. Así ha nombrado su negocio que inició casi por suerte en el Tianguis Cultural a principios de los 90. Licenciado en Sociología por la Universidad de Guadalajara comenzó a vender libros porque se dio cuenta de que tenían un gran potencial en ciertas comunidades. Además de representar un sustento para su familia, fungen como una afición personal que va de lo detectivesco, que busca y encuentra autores, al valuador de antigüedades.

Dicen que es carero, él dice que sabe lo que vende y no ve a sus libros viejos como el que vende la chatarra o los desperdicios de alguien. Los atesora. Les da un valor y también sabe que, quizá como en las cantinas, hay clientes que buscan un buen trago y otros que se conforman con una cerveza, y hay que saber qué ofrecerle a todos.

La asociación de libreros de viejo en Guadalajara es una que reúne a los principales vendedores en un gremio que establece ciertas reglas de venta pero que, además, en tiempos recientes, también se han involucrado en las actividades culturales de la ciudad.

Los viernes desde muy temprano en el Callejón del Ex Convento del Carmen, montan un pequeño mercadillo de libros y organizan actividades como charlas, presentaciones de libros e incluso, espectáculos de danza y teatro.¿Quién lee?

Los índices de lectura crecieron exponencialmente el año pasado comparado a otros años, según la Encuesta Nacional de Lectura en México 2015, se leen 5.3 libros al año y el país ocupa el segundo lugar de América Latina en hábitos lectores sólo por debajo de Chile.

Y pese a que las redes sociales y los libros en formato digital han cobrado gran importancia en los últimos años el libro impreso sigue siendo el favorito de más del 80 por cineto de los entrevistados.

Según la Encuesta Nacional de Hábitos, Prácticas y Consumo Culturales realizada por CONACULTA por última vez en el 2010, en Jalisco un 74 por ciento de los entrevistados no habían leído un sólo libro en el año y más de un 77 por ciento no había visitado, tampoco, ninguna librería. Sin embargo, hay más de 400 permisos para librerías actualmente en Guadalajara según Padrón y Licencias.

Fotos: Andrea García

NM

Copyright © 2024 La Crónica de Hoy .