Stand up aderezado con comedia tradicional

El stand up inicia su historia con Mark Twain, un popular escritor, orador y humorista estadounidense que se encargaba de hacer crítica política, hasta hoy la disciplina ha evolucionado, pero desde hace un siglo en Estados Unidos se puso de moda, y gracias a los avances tecnológicos y la facilidad de compartir contenidos es que por medio de las redes sociales llega a México para contar una nueva era.

Fredhy García es un profesional de la comedia desde hace 11 años, él se desenvuelve con parodias, chistes, imitaciones, y stand up, lo anterior lo acompaña con 25 años de experiencia en la música, lo que ha podido combinar y utilizar como herramienta para el proyecto “Stand Up University México”, que inició en febrero del 2016, con la finalidad de formar standuperos y hacer representaciones en donde aplican el aprendizaje.

Al ser una actividad que en México aún no es conocida por todos, es necesario, para quienes exploran el mundo de esta nueva comedia en el país, se haga la correspondiente diferencia entre el comediante tradicional y el standupero, es así como Fredhy García, rector de “Stand Up University”, explicó que el primero “es aquel que prepara rutinas de chistes de borrachos, suegras, doctores, abogados, gallegos, mientras que el segundo es comedia de situación, es decir, plantean relatos cómicos de la escuela, sobre la cita al dentista, y se cuenta en primera persona”, enfatizó que el objetivo es hacer reír, por más quejas que existan en las historias “si no hace reír, para mí no es stand up”.

Cada vez está más globalizado y no hay quién lo detenga, asegura el García, a diario se suman comediantes interesados en ejercer esta profesión, que vaya, se ve bastante prometedora y más en un país en donde poco se ha excavado.

Se trata de una tendencia y vanguardia que atrajo a Fredhy hacia un mercado en donde las nuevas generaciones les gusta escuchar lo que realmente pasa, sin maquillar o suavizar la potencia del significado de cada palabra.

La clave de esta nueva forma de hacer reír al público es saber contar las cosas, no existen secretos, fluye el carisma, es aquí donde el stand up toma un papel importante al proyectarse sobre el futuro que tiene en México, y eso es un arma de dos filos, según García, porque puede ser un semillero para formar standuperos que sean de calidad o pueden proliferarán sin ofrecer buen contenido.

Con la intensión de ir abriendo camino a los verdaderos talentos en este panorama, Fredhy y su colectivo, se presentarán en Estudio Diana con un show que consistirá de 70 por cierto stand up y 30 por ciento de comedia tradicional, con el propósito de que las personas se aclimaten a este nuevo tipo de humor.

STAND UP UNIVERSITY MÉXICO

CUÁNDO:Viernes 4 de noviembre, a las 18:00 y 20:30 horas

DÓNDE:Estudio Diana (Avenida 16 de Septiembre 710)

COSTO:$200 pesos

ANFITRIONES:Fredhy García, Artur Show y Pollo Bollo

Invitados especiales: Aleks Black, Juni Host, Rocko Vish, Oscar la Voz y Edgar Cárdenas

