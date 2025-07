La danza expresión y lenguaje

Esta semana, parte del cuerpo docente de la Joffrey Ballet School de Nueva York, regresará a Guadalajara para ofrecer un Workshop enfocado al entrenamiento técnico y artístico de los bailarines de Jalisco, a cargo de las profesoras Angélica Stiskin (Nueva Jersey) y Yusha Marie Sorzano (Trinidad y Tobago).

La cita es en ProArte Jalisco, donde también se realizarán audiciones de Ballet, Jazz y Contemporáneo, y en donde los participantes tendrán la posibilidad de ganar una beca de hasta el 100 por ciento para estudiar durante el verano de 2017, en Nueva York, Florencia, Moscú o cualquier otra de las sedes de la academia internacional.

En entrevista, las profesoras de danza de esta prestigiosa escuela se dijeron felices de venir a México, sobre todo por la oportunidad de compartir sus experiencias y su cariño con los jóvenes bailarines de nuestra ciudad, no sólo en cuanto a danza: “El entrenamiento de los bailarines no debe ser sólo sobre la técnica”, dice Yusha Marie Sorzano, “sino del tipo de personas que son, y que deben esforzarse en ser: conscientes, amables, compasivos hacia ellos mismos y hacia los otros. Vivir así genera honestidad y la honestidad es obligatoria para un artista, porque nosotros somos actores y contadores de historias, y una historia contada desde la verdad no puede ser negada”.

“Siempre les digo a mis bailarines que es importante llevar el amor al escenario”, dice Angélica Stiskin, “en el amor, los detalles, los pequeños gestos, son los que más cuentan. También necesitamos confianza, vulnerabilidad e ingenuidad para una relación exitosa. La forma en que nos comunicamos como bailarines debería reflejar esos rasgos. Amar y bailar son la misma cosa”.

Para las maestras, el intercambio internacional de bailarines es extremadamente importante, y para la Joffrey Ballet School también ha sido un tema constante. En este sentido, la danza cuenta como un lenguaje universal. “El intercambio internacional para bailarines provoca que el lenguaje del cuerpo sea aún más fuerte. Esa es la belleza de la danza, podemos comunicarnos en cualquier parte del mundo. No necesitas hablar cierto lenguaje específico para bailar, así que ¿por qué no cruzar fronteras, compartir espacios y movernos alrededor de todo el globo? Tenemos mucho que aprender de cada uno de nosotros, y el arte nos ayuda a coexistir con creatividad”, dice Angelica Stiskin.

Muchas de sus tareas en esta institución internacional, tienen que ver con enseñar a alumnos que provienen de diversas partes del mundo, tanto de los países de primer nivel y con una larga tradición de danza clásica, como los que vienen de países en desarrollo.

“Nacen artistas en todos lados todos los días, así que no espero que un bailarín proveniente de un país en desarrollo sea mejor o peor”, dice Yusha, ella misma es proveniente de un país en desarrollo en Latinoamérica: Trinidad y Tobago, “estos días puedes acceder a casi cualquier cosa en la palma de tu mano, así que normalmente no soy tan fácil de impresionar cuando viajo a un país que no tiene un fácil acceso a clases de breaking dance o hip hop, y encontrar que los bailarines siguen manejando sus propios entrenamientos a través de Youtube. La danza es danza en cualquier lenguaje. Creo que mis propias experiencias culturales han hecho mi viaje único por la forma que tiene el arte. Las experiencias diferentes le dan color a la habitación”.

En su estancia aquí en Guadalajara, las maestras podrán elegir bailarines para formar parte de la escuela; Stiskin y Sorzano buscan elegir a bailarines con mucha fuerza emocional y física: “Quiero un bailarín que esté obsesionado con la danza”, dijo Stiksin, “un bailarín que esté dispuesto a hacer el trayecto a través de sus debilidades en orden de ganar fortalezas. Un bailarín que no esté intimidado por la grandeza, sino que la use como una inspiración. Quiero un bailarín que no tenga miedo de comunicar amor”. Por su parte, Yusha Marie dijo que ella busca a los bailarines que “no se dan por vencidos, los que tropiezan o se caen, olvidan una combinación y hacen del error parte de la diversión. Esos momentos te enseñan quien realmente eres porque el viaje de un bailarín requiere una gran cantidad de trabajo continuo. No puedes permitir que el hipo te mantenga atrás. Tienes que ver la meta, y para mí, la meta es tener la oportunidad de aprender algo que no sabías antes y poder implementarlo a la tarea de contar historias para la audiencia”.

WORKSHOP Y AUDICIONES:

JOFFREY BALLET SCHOOL

DÓNDE: ProArte Jalisco (Libertad 1471, colonia Americana),

CUÁNDO: 18 al 21 de noviembre.

Las audiciones para el Ballet son el próximo viernes 18, el registro para los bailarines es a las 16:00 horas; para Contemporáneo es el sábado a la misma hora. La cita es para bailarines entre 15 y 25 años. El costo será de 25 dólares por disciplina, en efectivo.

Para más información escribir al correo contacto@proartejalisco.com

FRASES: “Quiero un bailarín que esté obsesionado con la danza”,Angelica Stiskin (Nueva Jersey), Profesora de ballet

Busco bailarines que “no se dan por vencidos, los que tropiezan o se caen, olvidan una combinación y hacen del error parte de la diversión”,Yusha Marie Sorzano (Trinidad y Tobago), Profesora de ballet

lg

Copyright © 2024 La Crónica de Hoy .