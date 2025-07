Rivera Garza habla de varios Rulfos

En la presentación de su más reciente obra, una exhaustiva investigación sobre Juan Rulfo, a Cristina Rivera Garza le preguntaron desde el público que si no se había desencantado del autor después de haberse inmerso en su obra: “No”, contestó la escritora mexicana, “lo sigo queriendo como se quiere de veras”.De manera constante, la obra del considerado más importante escritor mexicano, ha estado presente en la escritura de Rivera Garza, pero en “Había mucha niebla o humo o no sé qué”, la escritora se envuelve más profundamente tanto en su trabajo, que dejó dos obras entrañables, como en su vida laboral y cómo esta influyó en sus procesos creativos.“Siempre lo he pensado, yo siempre he tenido un trabajo de tiempo completo, un poco como cuando le preguntan a Rulfo por qué escribía así y respondió < > yo siempre he estado en ferias, pero me voy antes porque tengo trabajo, me meto en esta clase de retos, pero a la vez tengo un trabajo en la academia que me permite mucha libertad y un cierto nivel de seguridad, entonces me di cuenta que tiene mucho que ver con decisiones que yo he tomado a nivel formal, a nivel del proceso creativo, a nivel de que decido con quién publicó, cuándo publico y cuándo descanso, supongo que los escritores que viven estrictamente de sus regalías, tiene una relación distinta con sus lectores y con lo que los lectores esperan o no de ellos, todos vivimos de nuestros libros, estamos escribiendo siempre aunque por otros medios, hay una relación muy orgánica de la que no puedes escapar entre lo que hacemos para ganarnos la vida y lo que hacemos para escribir nuestros libros”.Además de esta relación del trabajo y sus libros, la investigación, por supuesto, abarca esta otra faceta que se ha estudiado poco de Juan Rulfo, una faceta de, como lo llama Cristina, escritor experimental.Un Rulfo rural, pero también un Rulfo interesado en la Ciudad de México, un Rulfo Queer, interesado en las sexualidades alternativas, como las llaman ahora, un Rulfo que trabaja en pro del campo que estaba siendo avasallado por una profunda desigualdad, un Rulfo muy carnal, están todos dentro de esta investigación.“He leído a Rulfo desde que tengo noción de ser lectora”, dice Cristina Rivera Garza, “pero una cosa es tener la idea de que algo te interesa y otra muy distinta es cuando se vuelve una obsesión, falta esa chispa que lleva todo ese proceso a otro nivel”.

EL DATO“Había mucha niebla o humo o no sé qué”, puede conseguirse en la editorial Random House, tiene un costo aproximado a los 300 pesos

