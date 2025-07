George R. R. Martín, sus mundos de fantasía

El Foro FIL se convirtió en el sitio idóneo para albergar a más de 2 mil fans quienes saben la historia cronológicamente y que esperaban escuchar del propio autor alguna revelación de su siguiente obra hecha saga y considerada como la más exitosa de su carrera. Sin escuchar lo que deseaban, el creador de “Los siete reinos” no confesó ni el más mínimo adelanto, pero los asistentes estaban extasiados con solo mirarlo.

En el encuentro solo estuvieron personas que contestaron previa y correctamente las preguntas de la página oficial de Boletia (mismas que colaboraron con las preguntas que serían emitidas por su editora Wendolin Perna) al hombre de la boina y barba blanca, quien ya resulta ser todo un personaje aclamado por el público tapatío.

¿Cuándo tuviste la epifanía que te hizo dedicar tu vida a escribir?

Mi incapacidad de hacer otra cosa. Cuando era bastante joven era fan de los comics, en esa época era ser Batman. Primero tenía que convertirme en millonario y luego hacer mucho ejercicio y poder colgarme en sogas y comportarme como murciélago, pero no me parecía muy factible. Por ello empecé a inventar historias y era muy bueno y seguí hasta el día de hoy.

¿Cuándo escribiste tu primer libro?

Cielo santo, tenía como 9 años. Una historia como “Lobo Estepario” y lo vendía a mis compañeros de la escuela, era una forma de ganar algunos centavos.

¿Cuál fue la idea original que le dio forma al universo de “Juego de Tronos”?

En 1991, estaba trabajando mucho en Hollywood para producciones de TV, pero en el verano del 91 no tenía contrato, y me dediqué a escribir muchos cuentos de la década de los 70, llevaba como 30 páginas y de pronto se me ocurrió una idea, una escena en donde un hombre le veía cortar la cabeza a otro hombre. Escribí varios de los capítulos seguidos, luego Hollywood me habló, pero personajes como John Snow, por poner un ejemplo, me susurraban que debía escribir sobre ellos, y eso fue lo que hice.

¿Cómo controlas tantas líneas de argumento simultánea?, ¿Cuál es tu método para mantener la coherencia?

Lo hago con dificultad. No es fácil, a veces miro hacia atrás, y me pregunto, ¿deberás tenían que ser siete reinos?, pienso que cinco hubieran estado bien. Una vez que empiezas a tomar el camino hay que continuar y trato de mantenerlas en el aire, ya veremos para el final si es que dejé algunos cabos sueltos, aunque no quiere decir que todo va a estar bien amarradito. Para mí es parte de la diversión de escribir y leer, tener historias que tienen un poquito de ambigüedad, y que no todo está claro, se trata de reunir diversas claves, pero primero debo terminar la dichosa cosa.

¿Cuál fue la inspiración para crear Khal Drogo?

Era una combinación de diversas influencias de las tribus de caballeros, pero también agregué comentarios de las tribus de las grandes praderas estadounidenses. Hay otro elemento que es totalmente fantasía, porque después de todo esta es una serie de dicho género.

¿Cuál de tus personajes dirías es el más apropiado para ser un líder en la actualidad y por qué?

Quizás Tyrion Lannister. Él es muy listo, pero no sería muy amado porque es muy brusco, pero tiene capacidad intelectual porque entiende la política, él podría ser una buena elección. Estoy de acuerdo. Daenerys Targaryen también sería una elección interesante si pudiéramos traer a sus dragones.

Si vivieras en el universo, ¿Qué religión seguirías y por qué?

La religión predominante es la fe, porque en cualquier sociedad si eres de la religión predominante tiene ventajas, eres respetable, y si sigues la contraria no lo eres tanto. A menudo he pensado que en el mundo real si hubiera una religión que tuviera poderes, se convertiría en una muy popular.

¿Cómo creas estos personajes femeninos tan poderosos e independientes?

Pienso que es igual que crear uno masculino; empiezo de un supuesto básico porque son personas, son gente y tienen las mismas características humanas que los hombres, queremos amor, respeto, éxito, proteger a seres queridos; las motivaciones humanas son las mismas, claro, hay diferencia en los sexos.

La clave para crear cualquier personaje es empatía. Yo leía libros acerca de cómo escribir, y unos decían que debes escribir sobre lo que sabes, y me chocaba porque yo no sabía de alguna cosa en específico, yo quería escribir sobre dragones, caballeros y vaqueros, monstruos que, claro no conocía, lo importante es la humanidad de los personajes. Me gusta complicidad de la raza humana.

¿A qué publico te diriges?

Escribo para mí, el hecho de que a ustedes les haya gustado la historia es un placer. Escribes la clase de historias que quieres leer. Uno debe escribir para complacerse y uno sigue su propia musa, sigue lo que es la verdad, y que a la ahora al mandarlo al mundo les guste a otras personas.

¿Qué desafíos has enfrentado en tu carrera?

Hay dos, el desafío interminable de finalizar el trabajo lo mejor que se pueda, uno escribe y ve lo que escribió y a veces no es tan fantástico. El cómo plasmas las escenas y los personajes en el papel, creo que nunca se puede lograr plenamente.

El otro es que entre el arte y el comercio yo tuve que pagar mis cuentas, ahora me va bien, pero no siempre ha sido así, es una profesión, una carrera, una vida que tiene sus altas y bajas y a veces uno se pregunta si será fácil. Yo he enfrentado todo eso y eso me formó.

