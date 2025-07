Melomanías: AC/DC Un rock que electrifica

Una de las bandas más longevas de la historia es AC/DC. Creada inicialmente como proyecto de los hermanos, Malcolm y Angus Young. Los Young emigraron de su natal Escocia a Australia, durante la recesión británica del inicio de los 60 y se avecindaron en Sídney.

Muy pronto el pequeño Angus elegiría el camino musical que parecía que toda la familia seguía, comenzando por Alex, su hermano más grande que tocaba múltiples instrumentos, por lo que de ocho hermanos, cuatro fueron muy buenos músicos.

George Young fue el primero en surgir en el ámbito musical australiano, con su banda Easybeats; una agrupación de pop rock formada con su amigo: Harry Vanda, con reminiscencias del sonido del rock and roll con el que comenzaron The Beatles.

El pequeño Angus, el más joven de la familia, asistía a los ensayos de sus bandas iniciales aún con el uniforme del colegio puesto, y fue de ahí de donde surgió la estrategia de que Angus siempre se vistiera en sus presentaciones en vivo usando un uniforme escolar.

Junto con Malcolm, a finales de 1973, crearon a AC/DC, junto con el bajista Larry Van Kriedt, el vocalista Don Evans, el baterista Colin Burgess y con los hermanos Young en las guitarras. Sin embargo, sus inicios fueron muy turbulentos porque era muy complicado mantener la misma alineación todo el tiempo.

Después de varios cambios de alineación en el bajo y la batería, en junio del 1974 grabaron su primer sencillo, en los estudios de su hermano George y Harry Vanda, con la canción: “Can I Sit Next To You Girl”, que en un futuro regrabarían con el cantante Bon Scott. Y ese mismo diciembre, los hermanos Young decidieron mudarse a Melbourne, contratar a un representante y también deshacerse de todos los músicos para encontrar una mejor alineación. El primero en llegar fue el vocalista Bon Scott, y se completaron con Mark Evans en el bajo y Phil Rudd en la batería.

En enero de 1975 se realizaron las grabaciones de su primer álbum: High Voltage, con canciones compuestas por los hermanos Young con su vocalista, quien demostró haber sido una adición decisiva para alcanzar el éxito. En mayo publicaron su LP y de inmediato lograron su primer contrato con Atlantic Records, quien de inmediato los lanzó a una gira europea, en dónde compartieron escenarios con: Kiss, Aerosmith, Styx, Blue Oyster Cult y varios más.

Publicaron un álbum más sólo en Australia, Dirty Deeds Done Dirt Cheap y con material seleccionado de estos sus dos primeros álbumes, Atlantic Records publicó de nuevo, pero ya en los USA, su álbum: High Voltage; el éxito aún no llegaba.

Se consolidaron en 1977 con la publicación de su LP: Let There Be Rock, luego publicaron: Powerage y cambiaron se bajista a Cliff Williams; pero el éxito llegaría hasta que lanzaron su álbum: Highway To Hell, en 1979. Este LP se considera lo mejor de su obra y está entre los mejores discos de rock de toda la historia; la pieza del mismo nombre que el disco se convertiría en un verdadero himno del rock’n’roll.

AC/DC alcanzó la cúspide en 1980, famosos y reconocidos tanto en Europa como en los Estados Unidos, pero el 19 de Febrero de este año, sucedió una tragedia: Bon Scott murió hospitalizado por una fuerte intoxicación etílica. El vocalista, letrista y compositor principal, abandonó el barco.El inicio de otra era

El fin de una era es el inicio de otra. La muerte de Bon Scott fue una sacudida para esta banda que estaba creciendo mucho, y los hermanos Young decidieron entre dar por terminado el proyecto o buscar un reemplazo; se decidieron por lo segundo, y para continuar eligieron al ex vocalista de la banda Geordie: Brian Johnson, quien casualmente estaba sin proyecto en ese momento. Cuenta la leyenda que Brian era la voz favorita de Bon Scott, por lo que de alguna manera Bon eligió a Brian para sucederlo.

De inmediato comenzaron las grabaciones de lo que se convertiría en el álbum:Back In Black, en todos sentidos dedicado a Bon Scott, con su portada negra y el logo de AC/DC. Brian Johnson junto con los hermanos Young compusieron todas las canciones.

Con este álbum ahora sí, AC/DC llegaría a su cénit. Es el tercer LP más vendido de toda la historia, sólo sobrepasado porThe Dark Side Of The Moonde Pink Floyd, y por elThrillerde Michael Jackson, a pesar de no contener ningún número 1 en el Billboard. Entre sus 10 canciones se incluyen: “Shoot To Thrill”, “Hells Bells”, “Back In Black” y “You Shook Me All Night Long”, todas convertidas en verdaderos himnos del rock. De esta última pieza se han hecho muchos covers, pero resalta el que le hizo Céline Dion en 2008, pues en la revista inglesaTotal Guitarfue elegido como: “La peor versión del mundo”.

En 1981 se reeditó su álbum de 1976:Dirty Deeds Done Dirt Cheap, en los Estados Unidos, lo que impulsó aún más sus ventas de discos. Ese mismo año publicaron también su LP:For Those About To Rock: We Salute You, con el sencillo de la canción homónima. Sin embargo, algo pasaba, comercialmente: ya no eran el súper éxito de antes. Por otro lado, la armonía entre los integrantes de la banda estaba rota a causa de la fuerte adicción del baterista, Phil Rudd, al alcohol y drogas duras, y en la gira deBack In Blackhubo ocasiones en que llegaba 2 horas tarde a la presentación o que no tocaba en los encores; estas situaciones deterioraron la relación de Phil con Malcolm, que era su gran amigo.

A raíz de esta caída en ventas, en 1983 los hermanos Young decidieron producirse ellos mismos y publicaron el álbum:Flick Of The Switch, pero para su grabación decidieron contratar a B. J. Wilson, baterista de Procol Harum, para cubrir las faltas de Phil Rudd; de cualquier manera terminaron despidiéndolo y su reemplazo fue: Simon Wright, quien fue elegido tras realizar cerca de 700 audiciones, tanto en Reino Unido como en los Estados Unidos.

La crítica se los acabó por este álbum:Flick Of The Switch; y fue aún peor con su publicación en 1985 del LP:Fly On The Wall. “AC/DC ha grabado el mismo álbum nueve veces”, decían los medios especializados. “Perdieron la dirección”, se leía. Su popularidad iba en picada.

En 1988 tomaron la decisión de volver con sus productores originales, George Young y Harry Vanda, para grabar su siguiente álbum:Blow Up Your Video. La crítica decía que era una producción con demasiado “relleno”, pero a final de cuentas, el público logró que el éxito comercial volviera con más fuerza que antes.

Malcolm se alejó de las tocadas en vivo para tratar su alcoholismo y le dejó su lugar a su sobrino Stevie Young. Era el año 1990, aún con cambios en su alineación, habría AC/DC por un buen tiempo hasta la fecha.

