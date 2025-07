Un bicho a la boca

Un libro único, pionero de dos formas, la primera, que habla sobre criar, recolectar, producir y finalmente comer insectos; y la segunda, porque está basado en las investigaciones de la doctora Julieta Ramos-Elorduy y Débora Holtz , las cuales tuvieron que hacer mil peripecias para lograr materializar este trabajo. “Acridofagia y otros insectos”, es sui géneris porque explica la importancia de salvar al mundo.

La Crónica de Hoy Jalisco conversó con la editora de esta propuesta,Déborah Holtz, quien explicó la importancia de comer insectos, el proceso de la investigación y que obstáculos tuvieron en el camino.¿Por qué deberíamos comer insectos?

Las investigaciones recientes dicen que la mejor fuente de proteínas son los insectos, requieren menos de la cuarta parte del alimento que consume una vaca y contribuye a disminuir la mayor fuente de contaminación del planeta: el metano. Un gas que expele el ganado.La irracionalidad con la que nos conducimos para obtener fuentes de proteína son insostenibles, no hay forma de alimentar ganado en los próximos años. Entonces, tenemos la solución, pero la mala fama con que cuentan los insectos nos deja a la mitad de la población horrorizada por tener un insecto en el plato, y a la otra que se ha mantenido de ellos desde tiempos antiguos.¿Comer bichos puede salvar al mundo?

Lo que va a salvar al mundo es que regresemos a nuestros orígenes alimenticios, porque los antiguos mexicanos se alimentaban de lo que producía la milpa, obviamente el derivado número uno era el nixtamal que venía del maíz, pero las fuentes de proteínas eran insectos, aves y peces, todo eso se fue perdiendo con el tiempo, y ahora tenemos al país con mayor índice en obesidad y con una emergencia de diabetes.Ser el primer libro con ésta temática no debe ser fácil ¿Qué apoyos tuvieron?

El primero es la investigación de la Doctora Julieta Ramos-Elorduy, bióloga emérita de la Universidad Autónoma de México, con reconocimiento internacional, fue la primera que en los años 70 hizo que el mundo pusiera atención en la increíble fuente de proteínas y minerales que tienen los insectos y demostró científicamente lo que miles de culturas ancestrales ya sabían. Además, contamos con textos de investigadores de renombre internacional como el entomólogo holandés Arnold van Huis, promotor de los insectos como solución a los problemas del hambre y desnutrición; el doctor José Manuel Pino, biólogo de la UNAM cuyo trabajo habla de la tradición entomofágica de México, el libro tiene información actual y sustentada por las máximas autoridades de la materia a nivel mundial. Y por supuesto, a la Universidad Autónoma de Sinaloa, con el apoyo de su rector Juan Eulogio Guerra Liera y su directora editorial Ilda Elizabeth Moreno Rojas.¿Cuál es el futuro de la entomofagia (comer insectos)?

Una de las maravillas que se hacen a nivel internacional, y que en México nos estamos quedando rezagados a pesar de tener tanta variedad en insectos; es no solo comerse al insecto tal cual, porque a la mayoría de las personas le horroriza la idea de tener un bicho en la boca, en países como Canadá, Estados Unidos y Tailandia se están cultivando insectos y procesando para producir harinas con alto nivel de proteína y con esas harinas están haciendo barras alimenticias, postres y hasta croquetas de perro. A tal grado ha crecido esa industria que muchos vaticinan que varias de los supermercados tendrán un área de sus tiendas dedicadas a comida derivada de los insectos. Muchos chefs alrededor del mundo están usando insectos para crear platillos exóticos y saludables, una fuente de sabores únicos.¿Y por qué se tardó 3 años en hacer el libro?

A mí me gustan los libros hechos casi a mano, y uno tiene que dejar que los temas descansen, que respiren, son proyectos vivos que cambian y evolucionan. Con este libro habíamos pensado que fuera de una forma y a la mitad del camino no era, y va de nuez. Así pasa cuando te apasiona algo, lo haces por el gusto de hacerlo, no por una obligación.DATO

