De La la land a Star Wars: los estrenos más esperados

Se acaba el año 2016 pero de alguna forma no deja solos a los amantes del séptimo arte, ya que muchos de los filmes que brillaron en los mejores festivales de cine del mundo en este año que termina, llegarán por fin en el 2017. La ceremonia de los Premios Oscar en la primera parte del año alimenta la expectativa sobre algunos de los primeros filmes más esperados del año.Efervescencia de los Premios Oscar

En la industria cinematográfica, se comienza a hablar del inicio oficial de la carrera por los Premios Oscar a partir del Festival Internacional de Cine de Venecia, que se realiza en el mes de septiembre, aunque también hay una serie de filmes que en el panorama internacional estremecieron desde Cannes en mayo.

Algunos de los títulos más destacados de estos festivales ya llegaron a salas de cine nacionales como el caso de La llegada, de Dennis Villeneuve; American Honey, de Andrea Arnold, o Loving, de Jeff Nichols, sin embargo, algunos de los que más expectativa ha generado aún esperan su estreno comercial en los primeros meses del año.

El caso más representativo es el de La la land: Una historia de amor, el musical de Damien Chazelle (Whiplash) que ha cautivado a la crítica mundial, con Ryan Gosling y Emma Stone como protagonistas que llegará en el mes de enero, después de partir la carrera en Venecia.

Durante el mes de diciembre se han movido piezas esenciales en las entregas de asociaciones de críticos de Estados Unidos que han calentado la carrera al Oscar, y en la cual figuran filmes como el drama afroamericano de Moonlight, sobre la historia de un adolescente de Miami que está descubriendo su sexualidad en un ambiente familiar turbulento. El filme aspira a convertirse en al mejor película de la Academia.

En esa lista de aspirantes al Oscar que veremos en el 2017 también destaca la nueva película de Martin Scorsese. Silence, es el drama histórico de dos jesuitas portugueses viajan a Japón en busca de un misionero que, tras ser perseguido y torturado, ha renunciado a su fe; mientras que también veremos la cinta australiana Lion, que pone en tela de juicio el tema de la adopción con el caso real de un niño en la India, en un filme protagonizado por Dev Patel, Nicole Kidman y Rooney Mara.

Las otras aspirantes con mayores posibilidades que llegarán serán Fences, el más reciente trabajo como director de Denzel Washington y que es un drama racial histórico en el que la crítica asegura que veremos una actuación inolvidable de Viola Davis; mientras que también se espera la llegada de otro drama histórico llamado Talentos ocultos sobre tres científicas afroamericanas, bajo la dirección de Theodore Melfi, quien maravilló con su St. Vincent.

Hell or High Water, de David Mackenzie, con su reparto de lujo como Jeff Bridges, Chris Pine y Ben Foster, figura como uno de los thrillers más importantes del año que busca dar la sorpresa; mientras que en la representación iberoamericana a los Oscares, el chileno Pablo Larraín busca la gloria con Jackie, el biopic protagonizado por Natalie Portman o el español Juan Antonio Bayona busca tocar el corazón con su hermosa cinta Un monstruo viene a verme.Panorama internacional

A menudo la Academia le da por ignorar a algunos de los filmes que brillan en festivales fuera de la frontera de Estados Unidos. En México algunos de esos filmes solo pudieron verse en festivales como Morelia, la Muestra Internacional de Cine o no han tenido cabida. De Venecia se espera la posible llegada de la cinta filipina Ang Babaeng Humayo, de Lav Díaz, que ganó el León de Oro a la mejor película; On the milky road, de Emir Kusturica con la bella Monica Bellucci y Frantz, de François Ozon.

Por su parte el Festival de Cannes ha dejado expectativa en filmes de cineastas consagrados como Ken Loach, quien ganó la Palma de Oro al mejor filme por su emotivo I, Daniel Blake; Personal shopper, del francés Olivier Assayas, quien ganó como Mejor Director por poner a actuar a la inexpresiva Kristen Stewart; Paterson, de Jim Jarmusch, que la crítica aseguraba ganaría el premio principal y Toni Erdmann, de la alemana Maren Ade, que hasta el momento figura como la favorita a recibir el Oscar a la Mejor Película de Habla no Inglesa. Por parte de las latinas se estrenará Neruda, otro excelso trabajo de Pablo Larraín y Amat Escalante, mostrará su extraña y sensacional La región salvaje.Blockbusters

Está más que claro que en las últimas décadas la industria de cine está dominada por las grandes producciones que acaparan las taquillas mundiales. En esta lista entran desde remakes, secuelas, continuaciones de sagas o nuevos lanzamientos que buscan seducir a los espectadores.

Algunos de los filmes que más entusiasmo han generado son La torre oscura, con Idris Elba, en el filme que será la adaptación cinematográfica de la famosa saga de novelas de Stephen King, y que será dirigida por Nikolaj Arcel. Mientras que también se realizará el reboot de La Momia, con Tom Cruise a la cabeza del elenco.

Por otro lado, no solo hay una fascinación por adaptar libros sino que se han dedicado a hacer películas en live action de mangas japoneses. Seguramente Ghost in the Shell, será uno de los más taquilleros del 2017, por los fanáticos del comic y por aquellos admiradores de Scarlett Johanson; mismo caso de Death note, que dirigirá Adam Wingard.Cine de superhéroes

Tanto Marvel como DC han emprendido una férrea competencia por tener la mejor saga de películas inspiradas en sus comics. Marvel parece estar un paso adelante y en la tercera fase de su mundo cinematográfico presentará tres cartas fuertes. Por un lado llegará Los Guardianes de la Galaxia Vol. 2, de James Gunn, a estrenarse en abril con su elenco encabezado por Chris Patt, Vin Diesel y Zoe Saldana; también estrenarán Spiderman: Homecoming, bajo la dirección de Jon Watts, y con Tom Holland como el actor que da vida al superhéroe más querido de la casa Marvel y finalmente vendrá Thor: Ragnarok, que será uno de los eslabones principales de cara a la unión de universos que chocarán en Infinity war.

También de Marvel pero con otros derechos que no pueden ser incluidos en el mundo de Los Vengadores, llegará la que hasta ahora sigue confirmada que será la última actuación de Hugh Jackman en el papel de Wolverine, con la cinta Lobezno, y que es la tercera entrega de su saga personal. Mientras que DC buscará hacer frente con La mujer maravilla y La liga de la justicia, con menos entusiasmo de los fanáticos.Secuelas

Sin embargo, el cine de superhéroes no solamente tendrá continuaciones. Para el 2017 se esperan una serie de secuelas de éxitos de los últimos años como Cincuenta sombras más oscuras, que continúa la historia de Cincuenta sombras de Grey; Kingsman 2, que dará seguimiento a la acción de espías; y en el caso del cine de géneros como el terror llegarán las segundas parte de Annabelle y Guerra Mundial Z.

En esta faceta de las secuelas hay que destacar tres películas por encima de todas, ya que son continuaciones de filmes que han trascendido en el tiempo. El primer caso es el de Porno, como se titulará la secuela de Trainspotting, a manos del cineasta inglés Danny Boyle y de la cual los avances han entusiasmado a la audiencia; el segundo saco es el de Blade Runner 2049, continuación de la clásica Blade Runner, que está a manos de Dennis Villeneuve, con Harrison Ford y Ryan Gosling al frente del reparto; y la tercera secuela es Alient: Covenant, de Ridley Scott, de la cual no hace falta presentación.Sagas

En esta lista de lo más esperado del 2017 no podíamos dejar pasar la continuación de sagas que se han apropiado de la taquilla a lo largo de décadas y de las cuales algunas de ellas llegarán a su fin como es el caso de Resident Evil: The final chapter, en la cual será la última oportunidad de ver a Milla Jovovich en el papel de Alice Abernathy; el extraño caso de La Serie Divergente: Ascendente, de la cual se ha dicho no llegará a los cines sino que llegará directamente a la televisión en su capítulo final.

Johnny Depp volverá a enrolarse en el papel de Jack Sparrow por quinta ocasión para Piratas del Caribe: los hombres muertos no cuentan cuentos; llegará una entrega más de El planeta de los simios, que llevará por nombre La guerra, bajo la dirección de Matt Reeves; y también veremos la traición de Toretto, en la octava entrega de Rápidos y furiosos que llevará por nombre The Fate of the Furious.

Sin embargo, quizás las películas más esperadas serán aquellas que más ingresos han generado en la historia del cine. Por un lado, la quinta película del fanático de las explosiones Michael Bay de Transformers, que llevará por título El último caballero; y por el otro la llegada del octavo episodio de Star Wars, que llegará en diciembre.Remakes

También llegarán a las salas de cine algunas nuevas versiones de clásicos como La bella y la bestia, esta ocasión con Emma Watson conquistando a propios y extraños; se estrenará Kong: Skull island, en lo que promete ser la versión más monstruosa de King Kong y además llegará una nueva Jumanji.Animación

Finalmente tenemos que en el caso de las cintas animadas destaca la espera de cuatro filmes. Cars 3, que provocó reacciones de todo tipo en redes sociales; Mi villano favorito 3 que augura ser el fin de la saga animada; Lego Batman: La película, que espera seguir rompiendo paradigmas luego de la primera película de Lego y finalmente Pixar al frente de la cinta Coco, inspirada en la fiesta de Día de Muertos de México.

