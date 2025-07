Escultura pública por estudiantes

Cada vez en mayor medida, Tlajomulco apuesta por una política de arte pública en las áreas habitacionales y culturales que ha desarrollado en el último año. Como una actividad más dentro de este proyecto colectivo, el Gobierno Municipal unió fuerzas con la Universidad de Guadalajara, para seguir desarrollando esta clase de intervenciones urbanas.

El proyecto más reciente es un corredor escultórico en algunos puntos del municipio, para lo cual alumnos y egresados de la licenciatura en Artes Visuales para la Expresión Plástica de la Universidad de Guadalajara (UdeG), crearon una serie de esculturas que serán esculpidas en distintos puntos de Tlajomulco.

Seis trabajos de los alumnos fueron elegidos para este fin. Piezas funcionales que hacen alusión a la fauna del municipio y sus alrededores.

Rodrigo Rosas es uno de los estudiantes del Centro Universitario de Arte Arquitectura y Diseño, (CUAAD) que llevará a cabo su primer proyecto y verá materializado su diseño en una gran escultura funcional que además fungirá como un juego para que los niños puedan subirse a él y realizar así actividades recreativas en el espacio público.

La idea de Rosas consiste en una gran lagartija blanca, que además será una escaladora. Originalmente, desarrolló su proyecto en una figura a escala de yeso, basándose en las necesidades de los niños que estudió en otros parques previamente.

“Este es un proyecto que me impulsa no sólo como artista, al desarrollar ideas que deben ser funcionales, sino también a pensar en el terreno burocrático, por ejemplo, al hacer presupuestos, presentar oficios y a, realmente, comunicar una idea que se llevará a cabo”, comenta en entrevista.

Después de este, uno de los proyectos que se aceptó, Rosas ha recibido algunas propuestas por parte del municipio.

“A partir de este proyecto me surgieron muchas más ideas para el espacio público, sobre todo, pienso, por ejemplo, en una fuente que tendría que ser funcional, por supuesto, interactiva. Fue muy interesante que a mi corta edad me haya involucrado en este proyecto y en el futuro me gustaría involucrarme en otros proyectos más grandes”, comenta.

Las esculturas serán instaladas en el corredor parque lineal Adolf Horn, en la Unidad Deportiva Lomas del Sur, a un costado del centro multidisciplinario El Valle, en el Cerro del Gato y en la colonia Santa Fe.

Las autoridades y miembros académicos de la Universidad detallaron que el proyecto surgió por medio del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes (CECA) y el Ayuntamiento de Tlajomulco, quienes lanzaron la convocatoria para los estudiantes. Asimismo aseguraron que las esculturas estarán listas para el mes de marzo de este año, aproximadamente.

DATOS:

El material de las esculturas será cemento, y serán sus autores quienes lleven a cabo el trabajo de labrado, proceso que inició el mes pasado.

El municipio invertirá entre 50 mil y cien mil pesos en cada pieza, que se prevé tengan dimensiones de entre 3 y 15 metros, dependiendo el área donde sean instaladas. Los alumnos básicamente donaron estas piezas por lo que no recibirán contribuciones monetarias por su trabajo.

