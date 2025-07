Y cayó desde el espacio y no dijeron nada…

Un domingo en la tarde, el Dios cayó desde el espacio, y nadie quiso decir nada. Estábamos decepcionados, tal vez por eso.

Y es que no se parecía en nada a lo que se nos había prometido. Parecía más bien una inmensa masa negra, era viscoso y había caído con la gracia de un pájaro herido.

Era él, no cabía la menor duda, y eso fue para todos lo más aterrador. Así que preferimos no decir nada, ignorarlo, después de todo eso no se parecía a nosotros.

Se vaciaron las ciudades por las que pasaba, arrastrando su lastimado cuerpo hasta las orillas del mar. Ahí se sumergió lentamente entre las olas. Y la gente prefirió simplemente quedar callada.

No quedó una sola foto, ni un registro. Otros muchachos y yo lo seguimos hasta la playa, desde muy lejos claro. Parecía una montaña de carne y coágulos, apestaba a sexo y a grasa; sus ruidos eran los de mil icebergs resquebrajándose. Esa era su sustancia, no el amor, no la comprensión trascendental ni la palabra. Estaba más emparentado con el petróleo que con la pureza, y no era glorioso, sólo muy grande.

¿Eso éramos nosotros? A todos nos golpeaba la impresión de hartazgo al verlo acercarse a la costa, una repugnancia cínica, de reconocer en él lo crudo de nosotros, de nuestra realidad ¿Dónde quedaban las canciones y los rezos y las buenas intenciones? ¿Dónde quedaba la belleza? ¿Dónde quedaba nuestro lugar en el universo?

Nunca dijimos nada, los cientos que estábamos ahí en la playa, atentos a cómo se hundía en el agua y la sal. Los animales que quedaron en su camino, se adhirieron a esa cosa como a la brea. Tal vez es lo que no queríamos, volver. Mientras tanto, la cosa se sumergía y su sombra negra desaparecía en el horizonte.

Nunca supimos si se disolvió, si se lo comieron los peces o si regresaría de las profundidades para devorarnos. Ya no importaba. Ya nadie quería saber más ¿para qué?

Dios estaba ahí, y no nos gustaba.

