Algo más que el silencio

Me gusta la carne en bruto pero no las mujeres voluptuosas.

Me gusta el calor pero no lo soporto.

Me gusta leer en la pc pero aborrezco los ebooks.

Me considero posmoderno, nómada y solitario.

Soy adicto a la coca cola, al chocolate y a los tamales que venden en la esquina de mi casa.

Fumo mucho, bebo poco y como a la mitad.

Puedo defender libertades colectivas pero me estresa la muchedumbre.

A veces me da por dormir jornadas enteras o encerrarme en juegos virtuales en los que siempre hago trampa.

No veo telenovelas aunque siento nostalgia por algunas que vi en la infancia junto a mi madre y mis hermanos.

Adoro los dibujos animados, excepto Bob Esponja.

Odió trabajar y trabajo para comprar chucherías, libros y algunos fetichismos.

Me gusta el fútbol y daría cualquier cosa por debutar profesionalmente.

No creo en el amor, en los médicos, en dios. Ni en los políticos, la televisión y los coches.

No me gusta la casa de mis padres, los lunes y los reconocimientos públicos.

Extraño Londres y el metro de Madrid.

Extraño la cabellera de cierta chica y su voz ronca quejándose de mis groserías.

Me gusta el sexo pero después de hacerlo necesito dormir tres días para recuperarme.

Me gusta una chica poeta que tiene la sonrisa extensa de cierta chica pero tiene novio y prefiero la soledad.

Me siento extraño cuando camino a solas por la calle y la gente me tira una mirada absurda.

Pasaría el resto de mi vida encerrado en un departamento.

Me gusta cocinar pero no barrer ni planchar.

Amontono libros, bolsas de plástico y periódicos en mi cama.

Escribía cartas cursis y un verano dejé de hacerlo porque me decían que eran asuntos dramáticos.

Leo a Fernando Vallejo, Thomas Bernhard, J. D. Salinger y los comentarios de la gente bajo las notas deportivas.

Me gusta el silencio pero a veces hablo demasiado.

No me gustan las tramas que arma la gente sobre mí pero significa que soy importante para ellos y es ganancia y ellos ni siquiera me pasan por la mente.

Practico el onanismo, la desidia y la brevedad.

Me gusta estar lúcido y salir a pasear muy de vez en cuando.

Semblanza: Geovani de la Rosa. Acapulqueño por elección. Beneficiario del Fonca en poesía en el período 2012-2013. Uno de sus cuentos aparece en la antología de cuento infantil Nahuales: los guardianes de la tierra (Fondo Regional para la Cultura y las Artes Zona Centro). En 2012 publicó el libro Babélico (Praxis) y en 2015 la plaquette de cuento Aquellas noches de perros tiburón (Edit. De Otro Tipo).

