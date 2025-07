El Espejo: Héroe de Nacozari, dio su vida por un pueblo

La historia que cuenta el busto de Jesús García, es una que todos los ferrocarrileros se saben. Y la cuentan. La apropian. El busto está ubicado en la calzada que conecta la avenida Washington con R. Michel a través de la calle Héroes Ferrocarrileros (por obvias razones), a unos cuantos metros de la estación central de Ferromex, empresa ahora privada que se encargó de montar el monumento al también conocido como el Héroe de Nacozari: el que salvó a todo un pueblo sacrificando su propia vida en un tren cargado de dinamita que en su andar ya iba ardiendo.

Las colonias aledañas a donde se encuentra el busto, son, o alguna vez fueron, colonias habitadas en su mayoría por familias de ferrocarrileros, dada la cercanía a la estación de Ferromex en la colonia Ferrocarril. Por eso la recuerdo perfectamente: mi familia también proviene de una tradición de ferrocarrileros para quienes la historia de Jesús García tiene un significado especial porque enarbola los valores de los que hacen gala los obreros que han dedicado su vida a esta empresa por su valor histórico y su importancia ligada a la patria. Nomás mi padre, que acaba de cumplir los cincuenta y tantos, ha trabajado ahí desde que tenía apenas quince.

Recuerdo pasar por ahí casi todos los días de mi vida. El busto de bronce replica la cara del héroe con un gesto rígido, de ceño fruncido y mirada fuerte. Con su sombrero de garrotero y su oberol de trabajo. Alrededor de él, siempre ordenado y nunca descuidado colocaron un jardín que en todos los años de mi vida recuerdo frondoso, con plantas distintas cada temporada, cuidando la entrada al barrio.

Si uno pasa en coche, casi no la puede contemplar, pero yo he pasado tantas veces que hoy siento como si hubiera estado ahí frente a ese busto contemplándolo durante horas. Y recuerdo el barrio que me vio crecer y las historias de mi padre y de mis tíos sobre el ferrocarril, y el sindicato ––aunque éstas más bien parecen historias de terror––, y los cambios y el orgullo de ser ferrocarrileros. Allá la historia del héroe no se olvida y cada

7 de noviembre celebramos el día del ferrocarrilero que se celebra en honor a Jesús García, y, como dice el corrido, que sitúa al héroe en la Máquina 501, entonces los garroteros cuando no suspiran lloran.

Copyright © 2024 La Crónica de Hoy .