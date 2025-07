Este año el INAH abrirá dos zonas arqueológicas

La apertura de dos zonas arqueológicas: Cerro Teúl, en Zacatecas, y Rincón Colorado, en Coahuila; así como dos exposiciones en Estados Unidos: una dedicada a Teotihuacán y otra a la diversidad cultural de América; además de la autorización de los próximos espectáculos de luz y sonido en Edzná y Cholula, son algunas actividades del plan de trabajo que Diego Prieto Hernández, director del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), impulsará en 2017 y 2018.

El funcionario que fue nombrado miembro del gabinete de la Secretaria de Cultura, María Cristina García Cepeda, el pasado 16 de enero, también comenta que ante la reducción de 15 por ciento de su presupuesto, el Instituto recuperará los fondos mediante la venta de entradas a zonas arqueológicas, museos y venta de productos autogenerados por el INAH.

“La apertura de zonas arqueológicas serán pocas. En Zacatecas se abrirá Cerro Teúl y en Coahuila, Rincón Colorado, la primera zona paleontológica abierta a la visita del público”, señala Prieto Hernández y detalla que en el caso de Zacatecas se trata de un área que fue ocupada desde hace 200 años antes de nuestra era hasta la llegada de los españoles.

Sobre las próximas exposiciones, el titular del INAH señala que tendrán presencia en Estados Unidos, para fortalecer los vínculos académicos con dicho país.

“Lo que hemos visto es que para nosotros la circunstancia actual (Trump) ha traído que muchas instituciones y grupos culturales están más interesados en acercarse a México”.

Por eso, indica, a mediados de 2017 se inaugurará en el M.H. Young Museum, San Francisco, la muestra “Teotihuacán: city of water and city of fire”, en donde se apreciará la cosmovisión de los fundadores y pobladores de Teotihuacán. Después, esa exposición viajará al Museo de Arte del Condado de Los Ángeles y en los próximos días, se definirá su itinerancia en Arizona, Nuevo México y Texas.

“También tendremos una exposición en J. Paul Getty Museum, sobre el poder, el lujo y la ostentación en las antiguas civilizaciones de América, entiendo América como continente”, detalla.

Sobre las exposiciones nacionales, Prieto Hernández destaca que, desde el 9 de febrero, el Museo Nacional de Historia presentará la muestra “Los 100 días que hicieron al México Moderno: el debate por la Constitución 1916-1917”, que exhibirá 245 piezas entre libros, pinturas, litografías, mobiliario y documentos para explicar la formulación de la Carta Magna.

“Tendremos otra muestra sobre los elementos del Escudo Nacional, ésta se presentará en el Museo Nacional de Antropología en colaboración con la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales. Versará sobre la biodiversidad de nuestro país, pero en función de las especies vivas que aparecen en nuestro escudo: el águila real, la serpiente y los nopales u opuntias”.

RECORTES

—¿Cuál es el presupuesto con el que operarán este 2017 el INAH?

—Nos otorgaron 3 mil 265 millones de pesos, lo que representa una disminución de 460 millones en relación con el presupuesto del año anterior. Tenemos la necesidad de encontrar alternativas y una de ellas es incrementar la captación de recursos autogenerados y asegurar que regresen al INAH.

Estos recursos autogenerados, indica, es dinero obtenido del ingreso a zonas arqueológicas, museos y venta de productos en las tiendas del INAH. “Esos recursos han aumentado, en 2013 obtuvimos 300 millones de pesos y el año pasado recaudamos más de 520 millones de pesos. Esperamos llegar este año a 600 millones de pesos autogenerados”.

Pero esa alternativa, comenta, debe ir acompañada de una política de recuperación “porque este dinero se interna en la Tesorería de la Federación, en el año 2015 sólo retornaron al INAH el 28% de los 440 millones de pesos autogenerados. El año pasado regresó más del 85%, es decir, 465 millones, eso para nosotros fue agua fresca frente a un terrible horizonte presupuestal 2016, en el que teníamos un orden deficitario arriba de mil millones de pesos”.

Otra medida que implementará Prieto Hernández en materia de austeridad será la regularización de los esquemas de contratación del personal, aprovechando que este año será la revisión del convenio de prestaciones. “Seguro que los sindicatos entenderán que el INAH tiene que hacer un esfuerzo grande de disciplina presupuestaria y contención de gastos”.

MODAS

Prieto Hernández señala que a pesar de las polémicas, los espectáculos de luz y sonido no se dejarán de realizar bajo su administración, y los próximos eventos de este tipo sucederán en las zonas arqueológicas de Edzná, Campeche, y Cholula, Puebla.

¿Habrá alguna regulación especial para estos espectáculos?

A veces el INAH tiene que hacerle frente a estas modas que no vienen de nosotros, sino de fenómenos sociales. Tenemos tres criterios claros: que no haya ninguna afectación a la conservación material de los monumentos históricos y de sus entornos, es decir, no aceptamos ninguna clase de perforaciones ni pesos excesivos sobre estructuras arqueológicas o lugares donde se presuma la existencia de vestigios subyacentes que pudieran ser sometidos a cierta compresión. El segundo es que no haya usufructo comercial y el tercer criterio es que se atienda a una interpretación científica sustentada, esto es, que (la proyección o mapping) no distorsione la interpretación de los espacios. Por eso planteamos la revisión de guiones y la revisión general de la correlación entre texto, imagen y sonido”.

En el caso de Teotihuacán, agrega, “pasamos más de año y medio revisando el contenido de espectáculo. Habrá otro en Edzná y se nos está presentando uno para Cholula. Puede ser que alguien no le encante que se hagan estas proyecciones, eso lo respetamos, pero nos aseguramos de que haya criterios y regularización”.

¿Cómo participa el INAH en las obras del Metrobús sobre Reforma y en el Cetram Chapultepec?

Sobre el Metrobús, existe la intervención del Consejo de Arqueología que definió lugares donde pudiesen haber vestigios arqueológicos hacia la zona de Nonoalco y Monumentos Históricos ya estableció limitantes de protección en áreas de la Calzada de los Misterios. Sobre Chapultepec, no hemos recibido el proyecto de cómo ubicarán la fuente histórica de Belém, si bien ya existe un acuerdo para hacer algunos salvamentos arqueológicos en donde estaba el paradero de autobuses, tampoco se han realizado los trabajos.

PLAN DE TRABAJO

