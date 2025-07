Melomanías: Smash Mouth, el burbujeante Ska Surf Pop

En este 2017 que ya se está convirtiendo en el año de los festivales musicales de nuestra ciudad, recién se anuncio uno más: Roxy Fest, para realizarse el 1 de abril en Trasloma.

Cuenta con una alineación principal de mucho nivel, con los 5 artistas del cierre: Fito Páez, Smash Mouth, James, Empire Of The Sun y para el gran final, nada menos que Morrisey.

Como de Fito ya hablamos por el Cosquín Rock Fest, muy próximo ya, hoy les hablaremos de Smash Mouth, que aunque sus grandes momentos de éxito fueron fugaces al final de los 90 e inicio de la primera década del nuevo siglo y luego se apagaron por varios cambios en su alineación, la realidad es que sí dejaron una profunda huella y desde el año pasado están tratando de resurgir.

Todo comenzó en 1994, cuando Steve Harwell, vocalista, dejó a su banda rapera anterior, F.O.S.; en estos tiempos tan Trumpianos, debemos aclarar aquí que esas siglas significan Freedom Of Speech y no Full Of Shit como uno erróneamente podría suponer.

Steve, junto con su manager, que también era baterista y muy bueno, Kevin Coleman, decidieron crear una nueva banda, y para completarse, el mismo Kevin invitó a dos amigos, Greg Camp, un guitarrista realmente genial, y para el bajo, Paul De Lisle.

El nombre de Smash Mouth lo tomaron de una palabra acuñada por Mike Ditka, en ese entonces Head Coach de los Osos de Chicago en la NFL; básicamente un estilo de juego smashmouth es una sucesión rápida de jugadas que parte de una formación "i", que le da preferencia a correr la bola y aprovecha para sorpresivamente hacer un pase cuando la defensa muestra que cambia su formación porque ya esperan que la ofensiva corra. Y el simbolismo del nombre, traducido como: "golpear boca", lo llevaron a su música por sus sorpresivos y duros cambios de ritmo, que era una de sus más significativas características en un principio.

Comenzaron a crear un primer sonido con fuertes influencias ska, garage punk y surf, aprovechando la mano mágica de Greg Camp, que logró una sincronización excepcional con la base rítmica tan rápida y precisa que le ofrecían Kevin y Paul, y al complementarse con la grave y profunda voz de Steve, desde su inicio tomaron su natal San José, California, por asalto. Ellos mismos grabaron un primer demo de la canción: "Nervous In The Alley" y lo introdujeron a algunas estaciones de radio locales, además de que participaron en un festival en donde participó la banda No Doubt y de ahí lograron su primer contrato con una disquera.

Fush Yu Mang, su primer álbum, se publicó en 1997 y fue un éxito instantáneo, sobre todo su sencillo: "Walkin' On The Sun" que se convirtió en clásico de la década; pero si escuchamos a detalle el álbum, la verdad es que todas y cada una de las piezas son muy buenas; resaltan: "The Fonz" y "Padrino" por su sabor latino surf, "Let's Rock" nos muestra un muy repentino cambio de ritmos un poco extremos, entre una parte con estilo reggeae, que cambia a un coro hard garbage rock, "Pet Names" y "Disconnect The Dots", nos dan una sensación más ska rock; crearon un estilo para hacer cóvers con "Why Can We Be Friends?", una canción de la banda: War.

En todo el disco, impresiona la precisión de la guitarra que lidera a la banda; Greg Camp se destaparía como el compositor de todos los éxitos de Smash Mouth, además de ser el arreglista oficial de los cóvers que han sido éxito.

Este álbum alcanzó doble disco de platino por sus ventas.

