"No hago esculturas de jardín"

Las esculturas están construidas con las calles, o como las calles.

Son seres que parecen desvencijados, incompletos, pero con los brazos abiertos como si les fueran a salir alas.

Así son las esculturas del artista francés Pierre Ourly. Esculturas del tamaño de un cuerpo humano, hechas de cemento, cada una con su rostro específico, que representa a varios personajes que el artista conoció en sus recorridos por Guadalajara, ciudad en la que vive actualmente.

Estos personajes parecen estarse derrumbando. Ourly los deja así, incompletos. En pleno proceso de destrucción.

Las describe como esculturas de a pie y la exposición que actualmente alberga cinco de estas figuras en la galería Javier Arévalo en el centro de Zapopan, se llama “Ultramuros”.

“(Es) lo que pasa afuera de la comodidad de nuestras casas. Los personajes que forman parte de este espacio que es de todos, que todos usamos al desplazarnos, pero que casi nunca vemos. Esos son los personajes que me interesan y los que quise recrear, un conjunto de personas que me he topado en los 16 años en que he vivido en Guadalajara, y sus cambios, sus anécdotas, un inconsciente colectivo que no está escrito en los periódicos, pero que se vive todos los días”, comenta el artista.

Sus esculturas, por lo tanto, están hechas de materiales de la calle. A los personajes que pertenecen a la calle, Ourly los representa a través del concreto, con vigas y mallas de acero y algunos alambres, que el artista carga en un diablito y transporta a todos lados. Su estudio es, también, la calle.

“Estas piezas nacen de un proceso largo de gestación”, dice Ourly, “cada vez que hago una cosa la considero de una manera cautelosa. En éstas quise plasmar cierto universo con el que me gusta estar en contacto realmente, no sólo en mi trabajo plástico, sino en el día a día. La gente que vive la calle. Estas esculturas son personajes específicos, pero que a su vez son representativos. Es una revisión de lo que se vive allí, una revisitación a este mundo”.

Es un juego de espejos: sus personajes están hechos de lo que la calle está hecha. Están despostilladas, no terminadas, en proceso de gestación. Están abiertas al cambio. Van a derrumbarse.

“No son esculturas de jardín”, dice el artista.

Ahora mismo y después de la realización de las esculturas que forman parte de la exposición, el artista francés está trabajando en otras esculturas en Zapopan, cerca de la galería. Estas esculturas serán públicas, estarán en la calle y además, serán interactivas. Hay una llorona en la fuente, que cuenta con un dispositivo que los transeúntes pueden activar para que la escultura, con el agua de la fuente, llore realmente.

“Quise que mi escultura se pueda hacer y se pueda llevar a todos lados”.

Por otro lado está una chelista, que cuenta con unas bocinas integradas en el estómago de su instrumento, hecho de madera, en el que las personas pueden conectar sus teléfonos o reproductores mp3 y reproducir su música a través de la caja de resonancia dentro de la escultura.

“Es muy importante para mí reivindicar lo que pasa en nuestras calles. Reconocer a quienes viven de ella, por ella y en ella, ellos que no tienen un hogar y tienen que arreglárselas en la calle y que, sin embargo, cambian de manera irremediable nuestro entorno.”, dice Orly.

“No es una crítica social hacia un sistema político, no es un debate al que voy a entrar porque no soy mexicano, se me es prohibido por la ley opinar. Pero no puedo dejar de ver a nivel personal que estas gentes son muy importantes y son muy ninguneadas por todos nosotros”.DATOS:

UNTRAMUROS

DÓNDE: Galería Javier Arévalo (Calle Vicente Guerrero 233, Zapopan)

CUÁNDO: Martes a Domingo de 10:0 a 18:00 horas (hasta el 28 de febrero)

Entrada libreFRASE

“El trabajo se nutre con el contacto con la gente, el contacto previo, para la inspiración, el contacto con personajes claves de los lugares a los que voy, y luego el contacto con quienes se acercan y pueden ver el proceso de trabajo”

Pierre Ourly, artisrta

Copyright © 2024 La Crónica de Hoy .