Exploraciones entre lo regional mexicano y el jazz

El nivel de exigencia de la industria musical cada vez se hace más persistente, los creativos del sonido buscan sobresalir entre las distintas propuestas, se interesan por llevar mediante los sentidos una melodía agradable para el público, innovadora y con estilo propio, características que distinguen al álbum Toktli, que dio a conocer el 01 de febrero, y que fue la presentación del Volumen 1 de su primer producción discográfica.

La agrupación se encabeza por el tapatío Vico Diaz, quien reúne una experiencia relativamente larga. Desde muy temprana edad se interesó por la música y más tarde formalizó sus estudios en la Universidad de Guadalajara.

Sus habilidades mentales y físicas le permitieron potencializar su destreza en el jazz, género en el que se necesita intelecto tanto para su apreciación y la creación de la misma, dos hechos que, el joven ha logrado congeniar y ser sobresaliente de este arte.

Desde hace cuatro años una semilla de inquietud se implantó en Diaz, luego de una colaboración con la agrupación Ampersan, sobre la exploración de la música tradicional mexicana, pero con el sello personal: con tonadas contemporáneas y algunos sonidos del jazz, género que distingue su nueva producción constituida por siete temas, “cuatro de mi autoría y tres arreglos con un abordaje en la versión original, porque es una transformación de la melodía, pero sin alterarla”, comentó.

Al dedicarse a una investigación exhaustiva sobre los raíces de los sonidos mexicanos, encontró propuestas para generar nuevas melodías y, así mismo, dar impulso a la cultura de nuestro País.

“En el caso de México, yo me di cuenta que el ‘son’ es la amalgama del sonido. Emergí en la información, además de que mi arte se divide entre ciencia y creación, no nada más es inspiración, a mi me gusta empaparme de lo que quiero componer”.

Fue un proceso creativo en donde el contrabajista probó diversos instrumentos para experimentar la combinación de sonidos, “intenté con ensambles para escuchar su sonoridad, luego probé con el piano, pero lo descarté, porque en la música mexicana no se utilizaba tanto, y me di cuenta que, una jarana o un requinto eran los instrumentos idóneos para lo que yo buscaba generar en el proceso de composición”.

En su tarea por explorar y descubrir nuevas propuestas, Vico comienza sus composiciones no solo en una transcripción de notas en un pentagrama, explicó que empieza a escribir a base de la palabra, “mis composiciones tienen letra aunque no son cantadas, la melodía tiene esa fuerza de la palabra, pero la está diciendo el saxofón y la trompeta, la jarana o el requinto. Me gusta crear melodías muy cantables, es decir, que tararen el sonido”.

PRESENTACIÓN DEL ÁLBUM “TOKTLI VOLUMEN 1”

Cuándo:Sábado 11 de febrero a las 22:00 horas

Dónde: André Bretón

Costo:$80 general

*Encuentra Toktli Volumen 1 en todas las plataformas digitales / Sencillo promocional: "Jarana"

*Visita su página de Facebook: Toktli

