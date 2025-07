Melomanías: Smash Mouth: El burbujeante Ska Surf Pop

En 1999 publicaron su segundo album: Astro Lounge; su éxito fue aún mayor, pero sus fans originales opinaron que descafeinaron su sonido, ofreciendo menos ska y un toque más pop, por la inclusión de teclados y la eliminación de toda palabra altisonante, pero al menos mantuvieron su sabor surf y garage punk y lograron un estilo más retro que el anterior, como se muestra en las dos canciones que más llamaron la atención: "All Star" y "Then The Morning Comes", ya que ambas han sido utilizadas en bandas sonoras de diversas películas.

De nuevo, si escuchamos a detalle el álbum y escuchamos más allá de los dos éxitos, encontraremos verdaderas joyas, como: "Satellite", que es una pieza bossa nova punk; "Waste" y "Stoned" valen mucho la pena, y al final, de nuevo incluyeron un cóver: "Can't Get Enough Of You Baby", compuesta por los ídolos de Greg Camp, la banda de nombre extraño: ? And The Mysterians, poco conocida, pero se reconoce como la agrupación más representativa del movimiento garage rock. Si escuchamos la obra de esta agrupación, notaremos la clarísima influencia que ejercieron sobre la música de Smash Mouth.

Ese mismo año también lanzaron otro disco que era una colección de canciones ya grabadas, pero aún inéditas: The East Bay Sessions, que con sus sonidos nos comparte más detalles de la historia inicial de la banda.

Al momento de su publicación, y aún con su creciente fama, Smash Mouth dio a conocer que su baterista, Kevin Coleman, abandonaba al grupo debido a problemas de salud en su espalda. Su reemplazo fue Michael Urbano.

En 2001, por si acaso a Smash Mouth le hacía falta más fama, fueron invitados a aportar una canción para el soundtrack de la película: Shrek; al final fueron dos canciones de ellos las que se incluyeron: "All Star" y su cóver de la canción de The Monkees: "I'm A Believer", que los catapultaría al espacio sideral.

De inmediato publicaron su siguiente disco, Smash Mouth, que obviamente incluía la canción "I'm A Believer", pero el resto de las canciones no fueron muy buenas. Lo mejor era una pieza escrita por su bajista, Paul De Lisle, llamada: "Pacific Coast Highway", que nos demuestra su amor por la música surfera. Las últimas dos piezas del disco son repetidas, "All Star" y "Walkin' On The Sun", los éxitos principales de dos álbumes anteriores, quizá porque sabían que no traían más buenas canciones para arropar al súper éxito: "I'm A Believer".

Con su siguiente álbum: Get The Picture? Publicado en 2003, se hizo evidente que su declive había comenzado, pues no lograron colocar ningún éxito, a pesar de que en este álbum intentaron volver a sus raíces más ska, punk y surf. Lo más memorable de esta publicación es que su disquera decidió rescindir su contrato por los malos resultados.

Con su nueva disquera, primero que nada, decidieron lanzar una compilación de toda su obra: All Smash Hits, publicada en 2005; incluye nuevas versiones de dos canciones grabadas previamente: "Flo" y "Beer Goggles", que son unas de las canciones más representativas de su estilo inicial, y que era a donde buscaban desesperadamente regresar.

Ese mismo año publicaron su siguiente álbum, The Gift Of Rock, que está conformado por una canción propia y el resto eran cóvers de varios artistas como: The Ramones, Darlene Love, The Pretenders, The Kinks y varios más, pero de canciones con tema navideño. Extrañas decisiones. No fue ningún éxito.

Se ha publicado que Smash Mouth ha sido invitado al Roxy Fest a pesar de su "mediocridad" actual. Y sólo estando presentes podremos emitir una opinión.

@jorgehhm

