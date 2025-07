Ponen al sexo en segundo plano en Cincuenta sombras más oscuras

Tras el éxito de la trilogía literaria de E.L. James, Cincuenta sombras de Grey, y obtener el mismo resultado en su adaptación cinematográfica, la secuela Cincuenta sombras más oscuras llega a México mañana. La expectativa de conocer cómo continúa la historia de Anastasia Steele y Christian causa mayúscula expectativa.

Dakota Johnson y Jamie Dornan están juntos de nuevo como protagonistas de la cinta, la cual narra los intentos del Sr. Grey por regresar a su vida a una cautelosa Anastasia, quien para volver exigirá nuevos arreglos para darle otra oportunidad. Sin embargo, las sombras del pasado de Christian tratarán de impedir su búsqueda de un futuro en común.

E.L. James, autora de las novelas, involucrada una vez más en el largometraje, al lado del guionista, Niall Leonard, promete a los espectadores: “Van a descubrir lo que está detrás de la oscuridad (del personaje) de Christian”.

El director encargado de mostrar las “sombras” de uno de los personajes masculinos más populares en los libros y pantalla es James Foley, elegido para filmar en paralelo la secuela y el tercer filme por su labor detrás de cámaras de la primera temporada de House of Cards. “Había algo interesante en el viaje que (Christian y Anastasia) tomaron juntos.

“Cómo sus psicologías interactuaron entre sí y terminaron cambiando a cada uno en el transcurso de los tres libros, de manera bastante dramática. Esa evolución en su ser fue lo más importante para mí”, asegura Foley en entrevista concedida por Universal Pictures.

Jamie Dornan, el problemático Sr. Grey, quedó complacido con la visión del cineasta, desde un encuentro de ambos vía Skype. “Tenía muy claro lo que quería: llegar a los aspectos centrales de los personajes. Quería ponerlos en primer plano y que no se tratara sólo ‘de sexo’. Él sabía que no se trataba de eso, pero es lo que algunos podrían pensar.

“Quería sacar a relucir a los personajes. Es difícil como actor, interpretar un rol que se describe como ‘impenetrable’ en los libros. Para mostrar la profundidad de su carácter, Foley trató de sacar a Christian, al hombre y por qué es como es”, adelanta Dornan.

El actor está consciente de la importancia de la parte sensual y sexual de la trama, sin embargo, aprecia la oportunidad ofrecida para crecer la historia en esta secuela y en Cincuenta sombras liberadas. “Adquiere un camino diferente y todo eso es bueno, como actor. Es agradable saber que tenemos dos películas más para desarrollar los otros aspectos de la historia.

“Contar lo que no tuvimos tiempo de lograr en la primera. Se nos pide mucho más, sin duda, pero ese ha sido un aspecto divertido”, abunda Jamie. Johnson concuerda con su director y co-protagonista, a quien le tiene una fe ciega, “literalmente le confío mi vida”, asegura. “(Anastasia) me ha hecho crecer tanto como persona, que no importa lo difícil que haya sido el rodaje.

“Nunca me arrepentiría y nunca cambiaría nada de la experiencia. Siento el gran honor de contar la historia de esta joven. Ha sido toda una experiencia, a veces perspicaz, emocional, pesada, oscura y difícil, pero también muy alegre, llena de risas y amor”, finaliza Dakota.

➣ Cincuenta sombras más oscuras se estrena a las 00:00 horas del 10 de febrero en las salas del país.

emgg

