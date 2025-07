La historia de dos abandonos: volverá el Roxy

La casa en la que hace años se fundó, primero, el Cine Roxy y, años después, el Centro Cultural Roxy, se encuentra cubierta de polvo, graffitis y agujeros. Su historia está compuesta de varias largas temporadas de abandono. Hace algunos meses todo el techo colapsó. Las paredes también están despedazándose en varias partes y apenas quedan rastros de su color original.Según cuenta el propio Rogelio Flores en un texto llamado Los Galeones en el Siglo 21, un día caminando por la ciudad, la casona apareció frente a sus ojos. Su arquitectura mezcla entre corrientes regionales con las contemporáneas, lo atraparon de inmediato. Había sido un cine inaugurado en 1937 al que un incendio lo dejó en su primer abandono. No fue sino hasta 1990, cuando ya contaba con “la erosión constante de, al menos, 30 temporadas de lluvias”, que Flores comenzó un proyecto para restaurar el edificio y convertirlo en un centro para la cultura, conservando sus características arquitectónicas más importantes. El 18 de mayo de ese año fue su inauguración.Todos los tapatíos que vivieron esa época recuerdan el Roxy, y todos tienen su Roxy personal en el que recuerdan conciertos de diversos géneros, desde la electrónica, el reggae, el punk y el metal y con bandas como Radiohead, una de las que más se mencionan: imaginar a una banda así en un espacio alternativo.El Roxy era la casa de muchas otras manifestaciones culturales —exposiciones, danza, teatro y presentaciones de libros con personajes como José Emilio Pacheco, Juan Villoro, Fernando del Paso y Daniel Sada—, pero su fuerte era la música.“Se convirtió en un lugar muy importante para Guadalajara, al menos para la zona centro, en un momento en el que esos lugares escaseaban”, dice el periodista Rogelio Villarreal, “no había lugares establecidos para este tipo de manifestaciones. Era un lugar que fue muy hostigado por el municipio: constantemente cerrado, multado, con una vida muy errática en ese sentido. Pero lo que hizo fue muy importante: congregar a una parte de la población interesada en el arte, la cultura y la música. Un lugar clave. Determinante para la comunidad”.Después de este tiempo de abundancia, el Roxy tuvo que cerrar. “El sueño se convertía en pesadilla”, escribe Rogelio Flores en el citado texto, “sin público suficiente para cubrir los gastos de algún evento. Intervenciones de todo tipo buscando irregularidades, actos represivos injustificados. Operativos fantasma, utilizando perros y golpeando a los muchachos en la fila de ingreso para un concierto. Noches que eran llevaderas gracias a mi embebida lectura de ‘El péndulo de Foucault’, de Umberto Eco”.

La última actividad en 2011 fue la presentación de un libro de David Byrne, después de un considerable tiempo en que el recinto estuvo cerrado, y entonces se habló de una posible reapertura, por parte del mismo Flores.Israel Martínez, escribía en la revista Replicante: “si hay que abrir nuevamente esas puertas tiene que ser con un perfil muy distinto al que presentó en los noventa como ‘catedral del rock’, por varios motivos. La ciudad no es la misma...”. Pero la propuesta nunca se concretó.SALA ROXYLa semana antepasada Alejandro Serratos, fundador de Taller México y de la inmobiliaria especializada en restauración Perímetro Propiedades, confirmaba los rumores y anunciaba al público el proyecto que le dará otra vida al edificio en Mezquitán 80 para sacarlo de su segundo abandono.Buscan que sea un centro cultural que conserve el carácter del Roxy de antaño en donde “se respiraba un aire de libertad. De libre expresión”.En 2013 Serratos se acercó al antaño director del Roxy para hablar sobre una posible reapertura. El edificio estaba en planes de ser vendido para convertirse en un estacionamiento que prometía conservar la característica fachada.“Entré en pánico”, dice cuando cuenta la anécdota, “ahí supe que lo teníamos que comprar. Rogelio y yo convencimos a su familia, sobre todo por la voluntad que él tiene de que ese legado del Roxy permanezca”.La Sala Roxy, que planean inaugurar en 2018, contará con dos galerías, el foro y una agenda abierta para eventos públicos y privados, siempre vinculados con la Ciudad. Será un laboratorio que conserve los valores de Taller México: la creación artística, la defensa de la arquitectura, la gastronomía local y el comercio justo.“Hay múltiples manifestaciones positivas que llegan por todos lados sobre el rescate del edificio que contrarrestan los miedos que da un proyecto con tantas expectativas, esas ganas que tiene la gente de todos los estratos sociales de todos lados de que se renueve, es muy importante para mí y para el equipo”, dice Serratos sobre el proyecto, “se han abierto muchas puertas porque mucha gente quiere que suceda, cuando alguien venga sienta la misma sensación de libertad que cuando yo entré por primera vez”.Su reto será, según Israel Martínez, buscar entre la nostalgia que invade a todos quienes vivieron el Roxy de los 90, y crear alternativas culturales que se adapten a estos tiempos y generar otras escenas en busca de otras direcciones. Él sigue pensando que “la esencia de ese Roxy que conocimos no puede existir más porque no estamos en los noventa. No es la misma ciudad. La represión existe aún pero no a esos niveles. Las cosas entonces salían por camaradería, por generar una escena, por abonar a la cultura, por hacer la Ciudad. Hoy es imposible”.

