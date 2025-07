Letras Rebuscadas: amor virtual y noviazgos algorítmicos

El amor es caprichoso. Pregúntele a los griegos.

Cuenta la mitología que herida (entiéndase inspirada) por Venus, Pasifae, esposa del rey Minos, deliró de amor por un buey marino que Poseidón le regaló a su marido. Bienvenidos al mundo de las parafilias: escoja usted (o será al revés).

En la obra de Isaac Asimov, “El hombre bicentenario”, un sintezoide (un hombre artificial) y una humana consuman su filia (plástico contra carne) desposándose. Ahora bien, si de la literatura brincamos a la series de televisión, también encontramos filias interesantes y perturbadoras. En Black Mirror, en el capítulo: “Vuelvo en seguida”, una viuda contrata los servicios de una empresa que, recabando conversaciones telefónicas y correos electrónicos, ofrece duplicar la personalidad de tu ser querido e instalarla en un clon… literalmente; a través de tus respaldos digitales, la compañía te manufactura una copia de repuesto de tu difundo. ¿Cómo le llamamos a éstos: necrofilia, biotecnológica-virtual…?

Ella (Her, 2013), lleva el asunto de las parafilias, a los intríngulis más descabellados al plantear la hipotética (cada vez menos) relación entre un hombre solitario, Theodore Twombly, y un sistema operativo, Samantha, diseñado a la medida de tu apachurrado y menesteroso corazón. Sí, Samantha promete acompañarte a todas partes, encerrada como tu bella genio personal, en tu smartphone; siempre estará allí sonriéndote a tras del display…; aunque, siendo más realistas y menos románticos, tu volátil ángel de luz (eléctrica) o logarítmica novia sin duda andará, cuando a ti te venza el cuerpo, de promiscua en Internet disfrutando del omnipresente amor digital con infinito número de programas y usuarios.

La historieta japonesa, o manga, One-Punch Man le hace un pequeño guiño a esta problemática cuando en una de sus subtramas se desenmascara a King, al supuesto hombre más fuerte del mundo, quien resulta ser un patético individuo que ha estado en el lugar correcto y el momento justo para recibir los aplausos y los reconocimientos del público por las hazañas realizadas por el protagonista del manga, Saitama, un incontenible superhéroe con el carisma de Charlie Brown, capaz de vencer a los peores monstruos de un solo golpe. Como el Mr. Satán de Dragon Ball, King es como un cobarde consumado, menos cretino que el suegro de Gohan y sobre todo aficionado a los video-juegos de citas amorosas; muy populares entre las gamer japoneses.

Podría decirse que esta rara parafilia que nació con la informática y el Internet; esta tecnofilia de connotaciones amorosas e incluso sexuales, tiene dos tipos de seguidores o practicantes, dependiendo de lo tangible que sean sus gustos o preferencias: están los que aman, fetichistamente los hardwares o gadgets, y los que deliran románticamente por los más eterios softwears.

Los primero no son tan mal vistos ni criticados; en cambio a los segundo es fácil tacharlos, como a King o Theodore, de enfermos. Pues tal parece que el futuro nos alcanzó y rebasó por la derecha a toda velocidad por banda ancha 4G.

Mientras en México, quinceañeras como Rubí hacen cimbrar las redes sociales, allá las jovencitas no sueñan con chambelanes vestidos de cadetes, ni suspiran porque un apuesto galán, tipo Logan, las suba a su moto y las lleve a un bar de biker a tomarse una Estrellita bien helada… No, allá los jovencitas y sobre todo las mujeres casadas desfogan fantasías y una que otra frustración marital jugando con aplicaciones que prometen romances y aventuras con muchachos digitales; es decir, son un software con apariencia de niño apuesto de anime o caricatura japonesa. Hay juegos de simulación amorosa para hombres, con algo de contenido erótico y sexual (véase el caso de King); los diseñados para el público femenino tiene historias y tramas que deslizan más hacia el romance y los intríngulis amorosos… de esos que no se consuman con un apasionado beso.

