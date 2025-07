A la búsqueda inconsciente en un mundo interno

Guadalajara se encuentra en el festejo de su 475 aniversario y a la par de la semana cultural “Vive Argentina”, y en ese marco se inauguró oficialmente, el 10 de febrero, la exposición “Voy i Vuelvo”, de Emmanuel del Real “Meme”, en el Museo de Arte Raúl Anguiano (Mura).

Emmanuel es nativo de la Ciudad de México, desde su uso de razón ha tenido el interés por la física y las matemáticas, además de la ingeniería electrónica, profesión que estudió con la esperanza de encontrar mediante aparatos y máquinas, estrategias para lograr que la música se escuche mejor.

Sus inicios en la fotografía fueron justo hace 10 años, actividad y tiempo en el que ha encontrado expresar lo que con la música y la escritura no ha logrado, lo que al mismo tiempo le ha dado la oportunidad de descubrir perspectivas diferentes del arte sonoro.

Lo anterior da vida a “Voy i Vuelvo”, nombre de su primer libro y exposición individual, bajo la curaduría de Domitila Bedel. La muestra se conforma de 31 piezas y es posible gracias al apoyo y coordinación entre la Embajada de la República Argentina en México, Galería Machete (CDMX), Museo de Arte Raúl Anguiano y los Gobiernos de Guadalajara y Zapopan.

En el contenido de la exhibición observarás una búsqueda inconsciente del músico: fotografías a color, blanco y negro, ángulos picados, planos diversos, de lo que “Meme” dijo “es el poder de la estática: como encontrar movimiento donde no lo hay, hallar emociones en lugares inanimados o suspendidos donde uno no lo imagina. Me di cuenta que esa ha sido mi búsqueda sin yo pensarlo”.

La curadora de esta exposición explicó que el músico ofrece un trabajo preciso y amplio a la vez “es una labor extraordinaria que lo lleva a vivir experiencias poco cotidianas, pero que a su vez lo hace preservar la normalidad de su vida privada como algo mucho más preciado. Por eso atesora imágenes que cristalizan la presencia de lo que está ausente, su propio desdoblamiento, en ese voy y vengo en el que se deslizan sus días”.

VOY I VUELVO

Cuándo: Hasta el 12 de marzo

Dónde: Mura (Avenida Mariano Otero 375)

Entrada gratuita

EMMANUEL DEL REAL, “MEME”:

Desde 1989 forma parte de Café Tacvba y ha sido productor de músicos como Julieta Venegas, Natalia Lafourcade, Ely Guerra, Los Tres, Austin TV y Pepe Aguilar, además de componer la banda sonora de películas como Fuera del Cielo y Las Oscuras Primaveras. Y actualmente trabaja en su proyecto como solista.

