Melomanías: Kiss, la teatralidad musical extrema

La imagen de los integrantes de esta agrupación: Kiss, es conocida a lo largo y ancho de la tierra; todos sus fans y los no tan fans los reconocen de inmediato por sus caras maquilladas, por sus vestuarios de cuero negro muy adornados, y por toda la demás parafernalia con la que armaron su concepto, que va más allá del glam rock y cae más bien en el género musical que se denomina: shock rock; esto incluye el uso de medios visuales sustraídos al horror, para crearle a un grupo musical una imagen que atraiga y atrape la atención del público, por sus ropajes vistosos, modernos y sofisticados, con máscaras o pintura facial, con todo tipo de efectos especiales en sus conciertos y hasta el uso de fuego, pirotecnia, sangre falsa, etc.

Como en la anécdota de Ozzy Osbourne, al utilizar en un concierto un supuesto murciélago falso que al final resultó real cuando le mordió la cabeza para arrancársela frente al público.

Pero volviendo a su historia, comenzó en 1971, en la escena musical de los clubes de New York, cuando Gene Simmons (israelí originalmente llamado Chaim Witz, que al emigrar a los Estados Unidos cambió legalmente su nombre a Eugene Klein) buscaba a un guitarrista rítmico para su banda: Wicked Lester; su guitarrista líder, Stephen Coronel, le recomendó a un joven llamado Stanley Bert Eisen, quien adoptaría el nombre artístico: Paul Stanley. Cuando se conocen, ahí nace una de esas asociaciones artísticas que como algo mágico simplemente revolucionarían a la música; desde el principio decidieron juntos crear a la banda de rock más grande del mundo.

Su banda, Wicked Lester, grabó un demo en 1972, pero no lograron publicarlo en ese momento; Gene y Paul coincidían en que la música que estaban haciendo no tenía un enfoque claro por lo que optaron por crear una nueva banda, con un concepto mejor enfocado y trabajado.

Comenzaron a buscar a un baterista y respondieron a un anuncio publicado en la revista Rolling Stone, publicado por un baterista con experiencia que buscaba banda de rock para tocar música original, y así llegó George Peter John Criscuola, de nombre artístico: Peter Criss, a lo que aún era Wicked Lester.

Como trío, de inmediato comenzaron a desarrollar su concepto; primero que nada, decidieron que su sonido debía ser mucho más duro, más agresivo, más pesado, y por otro lado, tomando ideas de otras bandas, como The New York Dolls, que cuando menos podrían ser descritos como estrafalarios hasta la ignominia, iniciaron con la creación de sus alter egos, esos personajes en los que se convertirían en sus conciertos; cada vez que tocaban, experimentaban con distintos atuendos, diversos antifaces y máscaras, y también distintas opciones de maquillajes, dentro de sus posibilidades.

Paul Stanley eligió convertirse en “The Starchild”, por su amor a las estrellas. Gene Simmons eligió ser “The Demon” y explotar su larga lengua (nunca ha aceptado habérsela operado para alargarla); Peter Criss, el de la personalidad más salvaje, se volvió “The Catman”, porque pretendía también tener 7 vidas como los gatos.

Necesitaban un mejor guitarrista para complementarse y eligieron a Paul Daniel Frehley, Ace Frehley, quien decidió ser “The Spaceman”, por su afición a la astronomía y a los temas de ovnis; simplemente los dejó boquiabiertos en su audición por sus impresionantes dotes como guitarrista.

Fue Peter quien le platicó a Paul que su anterior banda se llamaba: Lips, y a Paul se le prendió el foco: ¿por qué no Kiss? De inmediato Ace dibujó su logo con las dos letras S con forma de rayos.

Kiss había nacido.

LOS INICIOS

En los inicios de 1973 tocaron por primera vez ya con el nombre de Kiss, y para marzo ya actuaban maquillados y con sus vestuarios correspondientes; de nuevo grabaron un pequeño demo de cinco canciones para buscar disquera. Los cuatro integrantes componían y cantaban, aunque Paul Stanley, al principio, fue elegido como la voz principal.

En noviembre los contrató Casablanca Records, recién creada, y se convirtieron en la primera agrupación en firmar con ellos. De inmediato los colocaron de teloneros en la gira de Blue Öyster Cult y el último día del año fue su primer concierto profesional; Gene ya había comenzado a hacer su espectáculo como tragafuegos y esa primera noche se quemó su propio cabello, aunque no pasó a mayores.

Entraron a grabar su primer álbum de inmediato, que se llamaría como la banda:Kiss, y se publicó en febrero de 1974. A pesar de la promoción que hicieron, vendieron muy pocos discos.

En su primera entrevista en TV, Gene Simmons se presentó como: “la encarnación del demonio”, pero su presentadora sólo le dijo que lo más seguro es que detrás de su disfraz sólo hubiera un buen chico judío.

Se fueron de gira a Estados Unidos y Canadá y también comenzaron las grabaciones de su siguiente álbum, llamado:Hotter Than Hell, y lanzado en octubre de ese mismo año. De nuevo no fue muy bien recibido por el público y el dueño de Casablanca Records se involucró personalmente en la producción de su tercer álbum, para cambiarle su sonido tan sucio y distorsionado a algo un poco más pop.

En marzo de 1975 publicaron:Dressed To Kill, que incluye la canción que se convertiría en su himno: “Rock and Roll all Nite”; a pesar de esto, las ventas de sus discos aún no levantaban y lo que los salvaba eran sus actuaciones en vivo, por su espectáculo: Gene escupía fuego y sangre, Paul traía pirotecnia en su guitarra, Ace lanzaba humo desde su guitarra y Peter con su batería, estaba sobre una plataforma que se elevaba.

Como última oportunidad de su disquera para ellos, pues estaban ya al borde de la quiebra, decidieron grabar un álbum doble en vivo,Alive, que se publicaría ese mismo septiembre. Este disco fue un éxito total y de inmediato lo certificaron con Disco de Oro; ¡se habían logrado salvar los dos! El sencillo de “Rock and Roll all Nite” en vivo, alcanzó el top 20, y era la primera vez que publicaban una pieza con un buen solo de guitarra, porque sólo lo hacían en vivo.

De inmediato comenzaron a grabar el siguiente álbum, que de nuevo fue producido con un sonido más pop e incluía hasta arreglos con orquesta.Destroyerfue publicado en marzo de 1976 y la canción que les daría su primer premio People’s Choice Awards a la mejor canción fue “Beth”, una balada.

Sin perder tiempo, ese mismo año publicaron también:Rock and Roll Over, seguido por:Love Gun, en junio de 1977 y otro álbum en vivo:Alive II, en octubre; los 3 recibirían Disco de Platino por sus ventas. El éxito había llegado por fin.

La historia de Kiss continúa hasta los tiempos actuales; Peter se fue en el 80 y Ace en el 82, pero en 96 se reunió la alineación original para una súper gira mundial.

Gene Simmons y Paul Stanley se consolidaron como los únicos dueños del gran emporio de discos, películas, comics, juguetes y publicaciones que llevan la imagen de Kiss; hoy ya es la agrupación con el mayor nivel de negocio generado de toda la historia del rock.

