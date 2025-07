Jardines imposibles: María Vargas

Son cuadros de flores, de cuerpos y del vacío que han dejado en amplios jardines vistos desde arriba. De dos o tres colores brillantes. De una frondosidad imposible. Son, en estricto sentido, camas. Para la artista Violeta Rivera, el trabajo de María Vargas en la serie, le parece un instante en el acto de “florecer el lugar más íntimo del hogar, donde suceden las cosas más introspectivas, sagradas y de complicidad, donde aparecen el amor, los sueños y es el espacio al que le dedicamos una tercera parte de nuestras vidas”.

A diferencia del resto de su obra, en la serie “Cama de Flores”, María Vargas explora el espacio —que puede ser el interior y el exterior al mismo tiempo— y deja un poco a parte uno de sus elementos claves: el cuerpo humano posando en situaciones específicas. En ésta serie busca el color, y busca el recuerdo y lo que hay detrás del significado de tantas y tantas flores.

“Cada cuadro surgió de manera natural. Quería juntar la simbología de las flores según diversas fuentes en diversas culturas, y explorar todo respecto al ícono de la flor en la época victoriana. Los cuadros del principio de la serie cuentan con la figura humana, pero luego las flores fueron tomando una fuerza mucho más grande hasta que no fue necesario añadirle otro elemento”, cuenta en entrevista.

También dice que siempre le gustaron las flores. Le recuerdan la casa de la infancia, las charlas con sus hijas. El erotismo. La gripe. La cama de su madre. Esa memoria es la detonante de estos cuadros en gran formato que se estarán exponiendo el próximo mes en la galería Juan Soriano, en el núcleo Agua Azul, pero también el lado oscuro de la flor, varios matices. Por eso en la exposición no aparece cada cuadro aparte, sino un mosaico conformado con todos ellos creando un jardín que es posible sólo en sueños.

“Esta vez no me limité en ningún sentido”, dice la artista, “quise escapar por momentos a todas las malas noticias que salen todos los días. Todo afuera es muy doloroso y no quiero tocar temas así de fuertes ahora. Quise explorar otras posibilidades, como el vacío, y sobre todo quise explorar sin tabús ese otro lado de mí, uno muy femenino y a lo mejor hasta cursi, ni siquiera me importa caer en el cliché”.

La exposición está conformada por varios cuadros en gran formato y de colores vivos: el rojo de la amapola, el verde con anaranjado de las aves de paraíso, el azul del agua en las algas, las dalias, los girasoles.

“Quise hacer algo que me haga recordar que ya viene la primavera. Olvidarme aunque sea por un momento de todo lo malo que hay afuera y celebrar, a mí manera, las cosas buenas: la cama que te acoge en este momento en que tanto lo necesitamos”, dice Vargas.INAUGURACIÓN

EL ACTOR TRANSLÚCIDO (Juan Piedra)

CAMA DE FLORES (María Vargas)

Inauguración: Jueves 2 de marzo a las 19:00 horas

Dónde: Galería Juan Soriano, dentro de la Casa de la Cultura de Jalisco Agustín Yáñez, (Constituyentes, 21, núcleo Agua Azul)

Entrada libre

