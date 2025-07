Radiografía de la cultura en Guadalajara

Los retratos de Juan Piedra son pinturas explícitamente documentales. Hablan de lo que ocurre en la Ciudad.Como en los cuadros de siglos pasados, los personajes miran de frente o un poco inclinados, pero hay un universo detrás que resalta sus acciones inmortalizadas por siempre: el rostro apacible, serio o de ceño fruncido. Solo que en este caso, quienes aparecen en el cuadro no son emperadores, duques ni militares. Son, en muchos sentidos, los personajes que le dan vida a la escena cultural y artística de la Guadalajara de nuestros tiempos.“Me he detenido durante un buen tiempo a hacer retratos. Por la expresión de las emociones, los afectos humanos es una de las cosas que más me atrapan técnicamente. Los rostros me parecen una ventana muy importante para conocer los afectos. Me apasionan. Representa el reto de mostrar a la persona como es, físicamente. Que el trabajo sea realista y que además contenga una simbología que ayude a evidenciar totalmente el oficio del personaje. La persona y el modelo sea él y esté reflejado de la manera más fidedigna en el lienzo”, comenta el artista en entrevista. En esta primera entrega de 10 retratos del proyecto que Juan Piedra titula “El actor translúcido”, aparecen los radialistas Enrique Blanc y Alfredo Sánchez, el pintor Juan Carlos Macías, el actor Jesús Hernández o el músico Genaro Palacios. Todos con una trayectoria que sobrepasa en gran medida los 25 años.“Cuando pinto estoy pensando en el personaje. En las charlas y en la imagen que se me ha formulado de él. Quise hacer un pequeño homenaje a estos autores que hacen actividades culturales y arte en la Ciudad. Esta es una primer muestra, son la mitad de los personajes que componen la exposición y las demás las iré trabajando este año”, dice Juan Piedra, “el proyecto inició hace un tiempo ya, cuando después de acudir a gran parte de la actividad cultural en la Ciudad, me di cuenta que quienes mueven los hilos y hacen que esto sea posible. Ahí nació mi interés de plasmar estos retratos y evidenciar mi admiración a estos protagonistas”.Además de los retratos Juan está realizando un documental en el que exhibe la importancia de cada uno de los actores que ha retratado en una entrevista sobre sus puntos de vista respecto a lo que ocurre cultural y artísticamente en la Ciudad.

EL ACTOR TRANSLÚCIDO(Juan Piedra)

Inauguración: Jueves 2 de marzo a las 19:00 horasDónde: Galería Juan Soriano, dentro de la Casa de la Cultura de Jalisco Agustín Yáñez, (Constituyentes, 21, núcleo Agua Azul)Entrada libre

