Uno de los mejores tributos a Depeche Mode

No es extraño que, al ser una de las mejores bandas a nivel mundial como Depeche Mode, solo provoca la admiración y el placer de ser escuchados e incluso ponen el reto, sin siquiera anunciarlo, para que bandas de diversos países conformen un tributo, hecho que pocos, entre ellos Strangelove, han logrado exhibir y llevar por el mundo los cóvers que le han dado éxito a los británicos.

Desde Los Ángeles, California, Freddie Morales (voz), Brent Meyer (teclado principal, guitarras y voz) Julián Shah Tayler (teclados y coros) y James Evans (teclados) han logrado unificar el talento y expandirlo por Sudamérica, Centroamérica, Asia, Estados Unidos y México, debido a que, desde antes del 2011 que se formó la banda, observaron que diversos tributos no lo hacían con el ímpetu y energía necesaria para transmitir la esencia de Depeche Mode.

“Nosotros somos verdaderos fans y amamos todo lo que Depeche Mode tiene para ofrecer a los aficionados, razón principal por la que conformamos la agrupación. Además han ofrecido canciones increíbles a lo largo de tres décadas”.

La odisea vino después de que, los integrantes vinieran de dos bandas distintas, y aunque el trabajo ha sido extenso y de constancia a lo largo de siete años, el vocalista dijo que, “el proyecto finalmente tiene una banda sólida que ofrece una experiencia en las masas. Es un proceso sin fin, y nos encanta. Entre Brent Meyer quien interpreta (Counterfeit Martin) y yo (Devotional Dave) hemos invertido mucho dinero, largas horas en el estudio y ensayos para hacer de este un espectáculo de alta calidad, gracias a la tecnología de hoy que nos permite producir una gran experiencia en vivo con efectos visuales y accesorios en escena”.

Strangelove ofrecerá un concierto de dos horas este fin de semana, en PALCCO, y promete alta calidad en tecnología y luces. Será un viaje sonoro en retrospectiva para dar un recorrido a lo largo de los 30 años de Depeche Mode, tiempo que les permite jugar con la escena para poner ante los ojos del espectador distintas épocas acompañada de una veintena de canciones, como dijo Morales, “de los sonidos reales de la banda, con temas como ‘Enjoy The Silence’, ‘Personal Jesus’, ‘Just Can not Get Enough’”.STRANGELOVE

Cuándo: Sábado 18 de febrero a las 21:00 horas

Dónde: PALCCO (Avenida Central Guillermo González Camarena 375)

Costo: De $300 a $900FRASE

“La mejor experiencia de Depeche Mode que cualquier fan nunca tendrá. El público estará escuchando los sonidos reales de Depeche Mode y cantará junto a cada canción que interpretemos”

Freddie Morales, vocalista

