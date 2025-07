Leiden, desde el corazón

Las canciones de Leiden, y toda la estética que rodea su show, exaltan lo mexicano.

En la que será la portada de su próximo disco, porta una gran ornamenta de flores en el cabello y collar que evoca los colores que evocan a la cultura Wixaritari. Esos colores la representan ahora porque así es su música, alegre, de letras que cuentan historias de todos los días y con una melodía sencilla.

Ataviada con esos vestuarios y con su característica sonrisa, el año pasado vimos a Leiden y a su última producción titulada La vuelta al sol, en escenarios como el Vive Latino, en Coordenada, aquí en Jalisco, pero además estuvo en escenarios alrededor del mundo: en República Checa, en España, en Colombia, Alemania y Portugal, por nombrar sólo algunos países.

Desde enero y hasta hoy trabaja en su próximo disco, del que apenas se revelará un sencillo en las próximas semanas. Se llama Los muertos también dejan flores, un proyecto en el que cuenta historias cercanas a ella, encerradas hasta ahora en la gaveta y en el que trabaja con su equipo casi siete horas al día para terminarlo según sus cálculos para el próximo mes de marzo.

“Tengo trabajando en este disco más de un año, lo vengo planeando paralelamente con las giras que hemos tenido todo este tiempo”, comenta Leiden sobre el proyecto, “veníamos proyectando o trabajando financiar esta segunda parte de la producción. Estuvimos planeando mucho, estuvimos en charlas con un productor argentino genial, pero no pudimos conseguir el dinero que él requería, y eso que ya nos había bajado mucho el precio porque le interesaba el proyecto. Fue ahí cuando nos pusimos a pensar en conseguir financiar un proyecto totalmente independiente”.

Ahí comenzó una campaña de preventa del disco y de crowfunding, en el que la cantautora mexico-cubana invitó a sus fans a participar en la gestión de Los muertos también dejan flores a través de varias maneras de financiar el proceso de producción y postproducción.

“Realmente este disco tenía que hacerse sí o sí”, dice Leiden, “aún si no conseguíamos el dinero, aún si no funcionara la campaña. Arrancamos el año trabajando y fuimos compartiendo el proceso del disco con mis seguidores y mis fans, creo que por eso ha funcionado y por eso las personas que han visto el trabajo confían en él”.

La campaña ha resultado ser todo un éxito. Sólo en el primer día que se lanzó la convocatoria, Leiden obtuvo el 30% de los fondos que necesita para realizar este disco. Hay algunos artistas que también colaboraron con la causa. Mon Laferte y Torreblanca, son sólo algunos de ellos.

“Es una manera de hacer un disco colectivo que se está haciendo con las manos de la gente que confía en mi trabajo. Me está ayudando a terminarlo y es un voto de confianza”, dice Leiden, “me gusta lo que estamos haciendo, en este disco estoy poniendo todo mi corazón y lo he trabajado con mucho detalle, sé que el resultado será bueno porque he trabajado cada pequeño detalle, he rehecho canciones y arreglos, todo lo que hay detrás de este disco y del show que viene para presentarlo, estoy entregando toda una experiencia escénica, algo que retribuya al público todo lo que han hecho y con la calidad que lo merece”.

A pesar del éxito de este proyecto, Leiden dice que no volverá a financiar un proyecto así. Este es el momento, dice, de dar el paso agigantado y convertirse con este impulso en una empresaria que conviva todos los días y sin pelear, con la artista.

“Me siento mucho más segura hoy al componer, al hacer las canciones, al producir, porque hay todo un gran equipo que me respalda y con el que estoy trabajando noche y día. Las cosas se están poniendo serias y este es un paso adelantado que no refleja sino cosas buenas para el futuro”.

Entre otras cosas, adelantó sin mucho detalle que la presentación del disco será una experiencia muy especial en un lugar muy especial, aunque no reveló en dónde. Sus seguidores pueden aportar fondos de distintas cantidades todavía hasta principios de marzo. Con cada aportación vienen recompensas que van desde el próximo disco hasta conciertos privados, dependiendo de las cantidades. En el Facebook oficial de Leiden se encuentran todos los detalles.

lg

