Visitante (Cuento)

La soledad se había convertido en su mejor compañera durante los últimos meses; la viudez hacía mella en sus rutinas: sueños fermentados, horas dilatadas, la casa fría y el ambiente rancio. Los hijos con sus vidas y proyectos, dejaban sentir su ausencia.

Ese lunes no era un día distinto para Dolores.De pronto,a media mañana,el timbre de la puerta, insistente, le causó sobresalto;dejó el libro que leía y lentamente se levantó del sillón pensando: ¿Quién será? No es hora de visitas ni espero a nadie;se asomó por la ventana y distinguió una figura masculina, esbelta, de gran estatura, un hombre bien vestido. ¡Vaya! Qué extraño a esa hora una visita tan elegante; le hizo recordar su difunto marido cuando se vestía para las grandes ocasiones; el corazón le dio un vuelco, rápidamente repasó sus pendientes legales y de crédito pero en la revisión no encontró motivo para la visita, además el hombre no parecía cobrador, ni notificador.

Con tales pensamientos abrió la puerta, la seriedad del visitante le causó sorpresa.

–Buenos días. Busco a la señora Dolores del Rincón, viuda de Montenegro.

Al momento sintió temblor de piernas y un nudo en el estómago, pero se repuso.

–A sus órdenes.

–Traigo unos documentos que tramitó su esposo en vida para entregar el día de hoy, necesitaré su identificación y la huella de su pulgar derecho.

–Pase, por favor.–Dolores escuchó su propia voz ligeramente temblorosa.

Mientras caminaba a buscar su credencial, pensó lo extraño que resultaba el momento, la elegancia del visitante y la entrega de documentos por orden de su esposo, en un día específico, después de diez meses de muerto.

Entregó la identificación, el hombre sin revisarla, señaló un aplicador de tinta roja y una hoja de papel con pocas letras que había puesto sobre la mesa. Dolores,después de entintar el pulgar derecho y estampar su huella en el papel, junto a su nombre completo, recibió un sobre grande que por el grosor parecía contener varias hojas. El hombre no sonrió ni le miró a los ojos cuando le dijo: Regresaré por ellos mañana, deben estar firmados igual que el recibo. Se marchó sin mencionar más palabras, dejando a Dolores confusa, sin comprender qué estaba pasando en realidad.

El sobre contenía muchas hojas y en cada una escrita una fecha. Al revisarlas,Dolores se dio cuenta que todas eran fechas determinantes en su vida con su esposo: El día que se conocieron; el día que se casaron; los días en que nacieron sus hijos; el día que compraron su casa;los mejores logros; las fechas de los mejores viajes juntos; las fechas de sus pérdidas más difíciles, pérdidas afectivas y pérdidas materiales; toda su vida juntos resumida en esas hojas que ahora se caían de sus manos. Entre ellas estaba la fecha del día siguiente, que según dijo el visitante, iría por los documentos firmados. También estaba un pequeño sobre color paja, con su nombre escrito sin apellidos; reconoció la letra de su marido, lo abrió temblorosa, la nota decía: “No te angusties, no sufras, solo es un trámite, pronto estaremos juntos de nuevo”. El resto del día lo pasó muy inquieta.

Al siguiente día, el hombre llegó puntual. Dolores abrió la puerta mientras en su corazón se agolpaban con fuerza los latidos; la respiración agitada, las sienes le retumbaban y escuchó su propia voz, con un eco lejano al decir “Buenos días”. Cuando el visitante pasó y pidió los documentos, Dolores recordó que el día anterior él había dejado todo sobre la mesa, en cambio ahora, al entregarle los documentos, estaba extendiendo su mano para tomarlos; así,él tocó ligeramente los dedosde ella y al instante, la mujer sintió los párpadospesados, su cuerpo flotando en el aire y vio cómo se acercaba a ella una niebla espesa y tibia que poco a poco le fue envolviendo...

