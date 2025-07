Melomanías: Heart, rockeando con el corazón (II)

En 1975 lograron su primer contrato con una pequeña disquera canadiense, Mushroom Records, e iniciaron grabaciones de su álbum debut: Dreamboat Annie, que sería publicado en 1976 y que en tan sólo 3 meses vendería 30 mil copias, por lo que se publicó también en los Estados Unidos, con el lanzamiento previo de sus dos sencillos: “Magic Man” y “Crazy On You”; ambas excelentes canciones, pero la segunda sería el gran éxito de este álbum, que con el tiempo llegaría a vender más de un millón de copias.

Como la portada del álbum mostraba a las dos hermanas de espaldas y mostrando algo de piel, en una entrevista después de tocar, alguien les preguntó si acaso eran compañeras sexuales; Nancy se sintió tan ofendida que se fue a su cuarto de hotel y trasladó su coraje contra la disquera y contra quienes asumieron que ella y su hermana eran pareja, en la letra de una canción que sería uno de los grandes éxitos de esta agrupación: “Barracuda”.

Por lo mismo decidieron romper con su disquera y publicaron en 1977 su siguiente álbum: Little Queen, que incluía la nueva canción “Barracuda”, la cual se haría famosa por su potente guitarra.

En 1978 su anterior disquera publicó su álbum: Magazine, que a pesar de no haber sido terminado completamente por su rompimiento con ellos, por la canción: “Heartless”, se convirtió en un éxito inmediato y obtendría disco de platino.

Ese mismo año publicarían también su siguiente disco: Dog & Butterfly; la canción “Straight On” alcanzó el lugar 7 en los charts. Lo más significativo de este disco fue que marcó el rompimiento del Partnership Heart, tanto Ann rompió con Roger como Nancy con Mike; las hermanas Wilson se convirtieron en las dueñas únicas e indiscutibles de Heart.

Entre el 80 y el 83 publicaron cuatro discos más; uno de ellos fue un disco doble en vivo que incluía covers de Led Zeppelin y The Beatles que tocaban en sus conciertos y sí fue un éxito, pero con sus álbumes de estudio fue evidente que había una caída en sus ventas; de nuevo cambiaron de disquera y decidieron cambiar su sonido a algo menos hard, menos folk y más cercano al glam rock, pero con inclinación hacia las baladas; las hermanas dejaron de componer todas las canciones de sus discos para incluir las sugeridas por su disquera.

En 1985 publicaron su álbum: Heart, homónimo con total intención de relanzarlas de nuevo al mercado; su apuesta redituó y fue todo un éxito porque tenía cinco canciones creadas para la radio: “If Looks Could Kill”, “What About Love”, “Never”, “Nothin’ At All” y “These Dreams”. Todas llegarían a lo más alto en las charts.

Su siguiente disco: Bad Animals, publicado en 1987, de nuevo siguió con la fórmula de crear un sonido más comercial y lejano del hard y el folk, pero fue un éxito aún mayor por sus sencillos: “Alone”, “Who Will You Run To” y “There’s The Girl”.

Su siguiente disco, Brigade, publicado en 1990, logró triple platino y fue top ten en Estados Unidos y en Reino Unido; su pieza: “All I Wanna Do Is Make Love To You” las llevó hasta lo más alto de sus carreras.

Son la única banda femenina que ha tenido discos top ten en cada una de cuatro diferentes décadas en la historia del rock; uno de sus mejores momentos fue en 2012, con su mágica interpretación de: “Stairway To Heaven”, en un homenaje en vivo para sus ídolos: Led Zeppelin, quienes estaban al borde de las lágrimas por la emoción.

¡Gracias Heart!

