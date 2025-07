Esfuerzo materializado

En la presentación oficial de su más reciente novela “Los demonios de la sangre”, en el Fondo de Cultura Económica, Alejandro Paniagua se mostró enérgico y triunfante. Y cómo no habría de hacerlo, si exhibió uno de los libros más angustiantes de su vida.

Durante 11 años, Alejandro Paniagua se vio inmerso en un proyecto literario del que ahora está satisfecho: “Los demonios de la sangre”, una novela presentada el 16 de febrero que surgió desde lo más entrañable de él, de su familia y de un interés por el tema neurológico.

“Desde niño he tenido trastornos neurológicos, en algún punto un doctor creyó que era psicótico y me empezó a medicar, me dijo que en algún momento de mi vida brotaría y estaba destinado a ser un loco”. Desde luego fue un pronóstico falso: Paniagua no sufría de lo anterior, sino de epilepsia, pero creció con el miedo de que algún día, como él lo dijo, “perdería la razón”.

Ante resultados inciertos, el también autor de la novela “Antipsicóticos”, se vio inmerso en temas de esa naturaleza, y en algún momento se planteó: “tengo que escribir sobre locura”. No previó ni dedujo que desde la investigación para el tratamiento de su próxima (en aquel tiempo) y ahora actual novela, sería un proceso angustiante.

“Me ponía muy mal, yo sufría mucho y, a pesar de ello, invertía entre seis y ocho horas escribiendo; me alejé de mis amigos, y llegué al punto de perder a mi esposa, incluso me dijo, ‘la novela o yo’, pero no supe cómo reaccionar, yo solo respondí, te amo, te adoro, pero no sé qué elegir, finalmente pudimos salvar la relación”.

Esta obra editada por Paraíso Perdido es un reflejo vivo de la existencia propia y familiar de Alejandro. “Todo el texto está lleno de mi vida familiar, también tiene mucho que ver mi relación con mi mamá, la anécdota tiene cosas que le cambié, pero las sensaciones, las emociones y la forma de relacionarme con el mundo, soy yo absolutamente”.

Un trabajo al que el escritor dedicó tiempo, esfuerzo y momentos de intranquilidad; tiene desde luego una finalidad precisa, “cambiar esta idea de que los locos son chidos, porque hay personas que tienen un concepto erróneo de lo que es locura y la ponen en un concepto romántico y que es bonita, y en realidad la locura es horrible. Un psicótico es una persona que no tiene manera de distinguir la realidad de la fantasía, que tienen esta distorsión con la realidad, que creen que hablan con Dios y que son los peores del mundo, un loco es lo contrario de un ególatra, él cree que es el más malo, enfermo y triste, siempre están en el extremo de la verdad, la verdad de lo malo”.

El libro contiene verdades crudas, directas y filosas, lo que la hace digna de leerse, además de que por su obsesión compulsiva, tal como Alejandro lo reveló, el texto fue revisado por él mismo más de 50 veces. Pero no fue suficiente, “contraté un corrector de estilo y un cazador de ratas, la novela está absolutamente trabajada, es un texto que técnicamente no tiene fallas”.

LOS DEMONIOS DE LA SANGRE

Encuentra el libro en Fondo de Cultura Económica, librerías el Péndulo, El Sótano, Casa Fruta. Costo: $200 pesos

Sobre el autor…

Alejandro Paniagua, originario de la Ciudad de México, es un amante de los concursos. En 2009 recibió el Premio Internacional de Narrativa Ignacio Manuel Altamirano, otorgado por la Universidad Autónoma del Estado de México; ha sido ganador del Concurso Latinoamericano de Cuento Edmundo Valadés, y finalista del Concurso de Novela Breve organizado por novelistik.com.

De lo que trata…

Una guerrilla ha resurgido. Un cacique se cree perseguido por el espíritu de su esposa recién fallecida. Una de sus dos hijas se sumerge en la locura, lo que obliga a su nieto a volver de la ciudad para cuidarla. La otra se hunde en el remordimiento. Su hijo no reconocido lucha contra lo que considera una injusticia por parte de su padre. La amante que tiene fama de hechicera. Un negocio, una familia, un pueblo y un pasado donde la sangre es el aceite que mantiene en marcha la maquinaria hasta ahora infalible del cacique.

FRASE:

“Todo el texto está lleno de mi vida familiar, también tiene mucho que ver mi relación con mi mamá, la anécdota tiene cosas que le cambié, pero las sensaciones, las emociones y la forma de relacionarme con el mundo, soy yo absolutamente”,Alejandro Paniagua, escritor

lg

Copyright © 2024 La Crónica de Hoy .