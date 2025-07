Melomanías: La Maldita Vecindad, pioneros del rock alterlatino

En la década de los 80 surgió el movimiento de Rock En Tu Idioma, primero por grupos españoles y argentinos y posteriormente por bandas de toda Latinoamérica; obviamente la aportación de México a este movimiento fue muy importante con Maná, Café Tacvba, Molotov, Caifanes, Panteón Rococó y no podrían faltar nuestros héroes del día de hoy: Maldita Vecindad y Los Hijos del Quinto Patio.

Desde finales de los 70 ya existían las bandas que generaron más influencia en el rock en español, como The Police, The Cure y también un jugador brasileño que fue quizá el primer grupo latino en fusionar el rock con sonidos más folklóricos, como el reggae o el ska: Os Paralamas Do Sucesso (Los guardabarros del éxito).

Fue la banda francesa Mano Negra, verdaderos genios de la integración de diversos géneros latinos con europeos, uno de los más importantes grupos que realmente abrieron brecha aquí en los países latinos para que el rock “alterlatino” se popularizara, y a partir de ese momento se les dio oportunidad a todos los grupos mexicanos que mencionamos arriba, más los del resto del continente que le dieron vida al Rock En Español con su integración de nuestros sonidos nativos, unos más autóctonos que otros, pero todos con ese sabroso sabor latino.

Maldita Vecindad fue una de las primeras bandas mexicanas que emergieron dentro de esta ola musical; su fuerza siempre fue su influencia de los años 50, por los pachucos, especialmente el gran Tin Tan, y toda la cultura chicana; desde la ropa, el lenguaje, más la combinación del danzón, el jarocho, el calipso, el mambo, la cumbia y el bolero, mezclados junto a los sonidos del funk, el ska, el jazz, el punk, para crear un estilo de rock original.

La Maldita Vecindad se creó en 1985 y de inmediato formó parte del movimiento de apoyo a los damnificados del gran terremoto de México; se fundó por “Roco” (Rolando Ortega) en la voz, “Sax” (Eulalio Cervantes) en el saxofón y guitarras, “Pacho” (José Luis Paredes) en la batería, Aldo Acuña en el bajo y en la guitarra líder, primero “Tiki” (Tiky Hagen) y a partir del 88 lo reemplazó Pato (Enrique Montes); hasta 1989 lograron publicar su álbum debut, de nombre homónimo.

En 1991 publicaron su segundo disco, El Circo, con el que realmente lograron fama internacional; este disco es simplemente impresionante porque pareciera ser una compilación de hits: cuando menos la mitad de ellas lograron establecerse en lo más alto del gusto de su público, y obtuvo doble disco de platino. Está dentro de la colección de Sony de álbumes que debes escuchar antes del fin del mundo.

Su primer tema: “Pachuco”, es un tema ya clásico y de lo más representativo del rock nacional, que entre otras cosas nos demuestra el virtuosismo de su saxofón y su profundo sabor a cantina rockera. “Kumbala” es una balada tan bien lograda que en algún momento su autoría se le atribuyó a Juan Gabriel, su trompeta remueve sensibilidades muy hondas. “Solín” muestra su lado de protesta y crítica social, además de que es una de las canciones con las que se comenzó la tradición del Slam en los conciertos. “Un Gran Circo” reivindica la lucha de los payasos de crucero, ante la indiferencia de la mayoría de automovilistas.

Con este álbum, Maldita Vecindad y Los Hijos del Quinto Patio, meteóricamente se convirtió en la banda más grande de México, para alcanzar el nivel de grupos latinos, pero extranjeros como: Mano Negra, Los Fabulosos Cadillacs o Soda Stereo.

