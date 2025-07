Predicciones del Oscar

Ya se acerca la fiesta de los OSCARES y todos tenemos nuestros favoritos, aunque también todos sabemos que no basta una buena película o una buena actuación para ganar un Oscar; también influyen las tendencias de moda y las relaciones públicas. Esto se podrá comprobar en la nominación de Mel Gibson.

Así pues, estos son algunos de mis favoritos, tomando en cuenta los diversos factores, comprobaremos el domingo que tan atinado soy.

Mejor película:

La llegada (Arrival)

Hasta el último hombre (Hacksaw Ridge)

Fences

Enemigo de Todos (Hell or High Water)

Talentos Ocultos

La La Land

Lion

Manchester frente al mar

Moonlight

La ganadora será Talentos Ocultos ya que tiene todos los ingredientes cinematográficos para eso, es una película hecha casi con receta, muy del estilo del cine épico que maneja Tom Hanks, muy bien cuidada en todos los aspectos.

Mejor dirección:

Denis Villeneuve - La llegada (Arrival)

Mel Gibson - Hasta el último hombre (Hacksaw Ridge)

Damien Chazelle - La La Land

Kenneth Lonergan - Manchester frente al mar

Barry Jenkins – Moonlight

La ganadora será La La Land, la más multinominada de este año (14 nominaciones) que nos trae a los musicales de vuelta, algo que Hollywood adora.

Mejor guión original:

Taylor Sheridan - Enemigo de Todos (Hell or High Water)

Damien Chazelle - La La Land

Yorgos Lanthimos - Langosta

Kenneth Lonergan - Manchester frente al mar

Mike Mills - 20th Century Women

Nuevamente La La Land, aunque su guión es realmente una combinación de muchos musicales clásicos, eso es lo que la hace la mejor opción.

Mejor guión adaptado:

Eric Heisserer - La llegada (Arrival)

August Wilson - Fences

Allison Schroeder y Theodore Melfi - Talentos Ocultos

Luke Davis - Lion

Barry Jenkins – Moonlight

La ganadora será Talentos Ocultos; aquí influyen todos los detalles de producción que enmarcan al guión. Aunque también haber adaptado La Llegada es de reconocerse por haber acomodado un cuanto tan corto a una película completa.

Mejor actor protagonista:

Casey Affleck - Manchester frente al mar

Andrew Garfield - Hasta el último hombre (Hacksaw Ridge)

Ryan Gosling - La La Land

Viggo Mortensen - Captain Fantastic

Denzel Washington – Fences

La mayor posibilidad la tiene Ryan Gosling, y lo más seguro es que él será el ganador; insisto, los musicales son algo serio en esta industria.

Mejor actriz protagonista:

Isabelle Huppert - Elle

Ruth Negga - Loving

Natalie Portman - Jackie

Emma Stone - La La Land

Meryl Streep - Florence Foster Jenkins

La ganadora será Meryl Streep, un gran trabajo de actuación en todos sus trabajos y sobre todo en este último. En caso de que no gane, sospecharía que algo tuvo que ver su crítica hacía su presidente.

Mejor actriz de reparto:

Viola Davis - Fences

Naomie Harris - Moonlight

Nicole Kidman - Lion

Octavia Spencer - Talentos Ocultos

Michelle Williams - Manchester frente al mar

La estatuilla se irá con Octavia Spencer porque logra un gran duelo actoral con sus dos compañeras.

Mejor actor de reparto:

Mahershala Ali - Moonlight

Jeff Bridges - Enemigo de Todos (Hell or High Water)

Lucas Hedges - Manchester frente al mar

Dev Patel - Lion

Michael Shannon - Animales nocturnos

El ganador será Jeff Bridges, un gran veterano que pone la parte emblemática con su actuación en esta película.

Mejor película de habla no inglesa:

Land of Mine (Dinamarca)

A Man Called Ove (Suecia)

The Salesman (Irán)

Tanna (Australia)

Toni Erdmann (Alemania)

La ganadora y por mucho: Toni Erdmann, por combinar comedia y drama con una historia muy rara, larga y original, pero buenísima.

Mejor película animada:

Kubo y La Búsqueda del Samurái

Moana

La vida de Calabacín

La tortuga roja

Zootopia

Se lo llevará Zootopia, por la vanguardia evolutiva en animación e historia. Logra hacer interesante una trama para niños y adultos a la par. Además del antecedente por ser de los estudios Disney.

Mejor fotografía:

La llegada (Arrival)

La La Land

Lion

Moonlight

Silencio

Se lo lleva nuevamente La La Land por los continuos cambios de ánimo que refleja cada escenario musical.

Mejor montaje:

La llegada (Arrival)

Hasta el último hombre (Hacksaw Ridge)

Enemigo de Todos (Hell or High Water)

La La Land

Moonlight

Como montaje me iría por Hasta el Último Hombre, pero ganará La La Land.

Mejor documental:

Sea

I Am Not Your Negro

Life, Animated

O.J.: Made in America

13th

I Am Not Your Negro, un documental fuerte y directo sobre el racismo, basado en el discurso de James Baldwing, un escritor y activista de los derechos civiles afroamericanos.

Mejor cortometraje documental:

Extremis

4.1 Miles

Joe's Violin

Watani: My Homeland

The White Helmets

El Oscar se va con The White Helmets (los cascos blancos), esa es la forma en que llaman a la DEFENSA CIVIL SIRIA, documental de Netflix que narra lo crudo de la situación en Siria.

Mejor efectos visuales:

Marea negra (Deepwater Horizon)

Doctor Strange

El libro de la selva

Kubo y La Búsqueda del Samurái

Rogue One: Una historia de Star Wars

Definitivamente el Oscar va para Rougue One, toda película en si es un concierto de efectos especiales, pero sin llegar a opacar la trama. Aunque, sí por mi fuera se lo daría a Doctor Strange (sus efectos también son bastante buenos), pero la saga de Star Wars pesa mucho.

