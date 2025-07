Sorpresa: "La la Land" no obtuvo el premio a Mejor Película

En una ceremonia llena de emotividad y polémica, se llevó a cabo la 89 edición de la entrega de los Premios Oscar en el Teatro Dolby de Hollywood, California. Al final hubo confusión y sorpresa, pues los pronósticos apuntaban hacia la cinta "La la Land" como la favorita en la categoría de Mejor Película.

Sin embargo, el premio principal no pudo haber sido más vertiginoso al ser el último en entregarse y en el que corrieron incontables apuestas, opiniones y pronósticos, que fueron aclarados en un momento que será recordado por mucho tiempo por la polémica que generó.

En un principio se había anunciado a “La La Land” como la triunfadora, pero segundos después se rectificó el anunció para darle finalmente el premio a “Moonlight” lo que causó confusión y división de opiniones entre los asistentes y televidentes en todo el mundo.

CON DEDICATORIA A TRUMP

La ceremonia fue conducida por el comediante Jimmy Kimmel, quien hizo alusiones al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y lo parafraseó al preguntar si había entre los presentes algún reportero del New York Times o de CNN para que se retirara del evento por proliferar "noticias falsas".

La apertura musical corrió a cargo de Justin Timberlake quien interpretó su canción nominada "Can't Stop the Feeling", de la película "Trolls".

La primera estatuilla se entregó en la categoría Mejor Actor de Reparto, que se llevó Mahershala Ali por su trabajo en la cinta "Moonlight", donde interpretó a un narcotraficante y mentor de un niño.

En la categoría de Mejor Maquillaje y Peinados la estatuilla fue para la producción de Escuadrón Suicida, que derrotó el trabajo de Eva von Bahr y Love Larson en "A Man Called Ove"; y de Joel Harlow y Richard Alonzo en "Star Trek Beyond".

En lo que se refiere a Diseño de Vestuario, "Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos" se adjudicó esta categoría.

Mejor Documental, una categoría en la que se abordó recurrentemente los temas raciales tuvieron en 'OJ: Hecho en América' al ganador, en un trabajo de la cadena ESPN.

Previamente Katherine Johnson, una de las mujeres de la NASA en las que se inspiró la película “Talentos Ocultos”, subió al escenario para dar un sentido mensaje de agradecimiento.

En un sketch, Jimmy Kimmel hizo otra clara alusión a Donald Trump con una frase contundente: “Nosotros no toleramos las noticias falsas, pero el cabello falso, sí. Eso sí lo toleramos”.

La categoría de Edición de Sonido se la llevó Sylvain Bellemare con “La Llegada”, en una de las primeras sorpresas de la noche al imponerse a la favorita “La La Land”, mientras que la Mezcla de Sonido fue para "Hasta el Último Hombre". Con ello, Kevin O'Connell rompió una maldición de no llevarse la estatuilla luego de 21 nominaciones.

Por su parte “Bestias Fantásticas” se adjudicó la categoría de Mejor Diseño de Vestuario.

Una de las categorías que generan más expectativas es la de Mejor Actriz de Reparto, que en esta ocasión fue para Viola Davis, por su trabajo en el filme “Fences”.

"Esta es la única profesión que celebra lo que significa estar vivo", dijo una conmovida Viola Davis.

La categoría de Mejor Película de Idioma Extranjero fue para la producción iraní "The Salesman", del director Asghar Farhadi, quien no acudió a la ceremonia, en solidaridad con los siete países afectados, entre ellos el suyo, por las políticas migratorias de Donald Trump.

GAEL, EN CONTRA DEL MURO

Otra categoría esperada fue la de Mejor Corto Animado, cuya presentación corrió a cargo del actor y productor mexicano Gael García Bernal, quien anunció a Alan Barillaro y Marc Sondheimer como los ganadores por su trabajo en 'Piper'. En tanto, la Mejor Película Animada fue "Zootopía".

Durante su intervención, García Bernal lanzó otro mensaje contundente en defensa de los inmigrantes, al afirmar "Como trabajador inmigrante, como mexicano, como latinoamericano estoy en contra de cualquier tipo de muro que quiera separarnos".

'La La Land' una de las cintas favoritas a llevarse más premios, recibió su primera estatuilla de la noche en la categoría de Mejor Diseño de Producción.

Robert Legato, Andrew R. Jones, Adam Valdez y Dan Lemmon ganaron con "The Jungle Book" la categoría de Mejores Efectos Especiales.

John Gilbert se llevó su primer Oscar a la Mejor Edición con "Hacksaw Ridge", mientras que la categoría de Mejor Documental fue para “Life Animated”.

El Mejor Corto Documental fue para "The White Helmets", una producción cuyo fotógrafo, el sirio Khaled Khateeb, no fue autorizado para ingresar a Estados Unidos por parte de las autoridades migratorias de aquel país.

En su mensaje el director de “The White Helmets”, Orlando von Einsiedel, hizo un llamado a que la guerra de Siria finalice lo antes posible.

En una nueva intervención, Jimmy Kimmel volvió a mofarse de Donald Trump y recordó que en lo que va de la ceremonia, el mandatario estadounidense no había tuiteado nada.

“La La Land” se llevó su segundo premio de la noche, en la categoría de Mejor Fotografía con Linus Sandgren, quien rompió la racha mexicana de tres premios consecutivos que buscaba mantener Rodrigo Prieto con su trabajo en “Silence”.

La Mejor Canción Original fue otra de las categorías que prometían dar la sorpresa en la noche y así ocurrió cuando Emma Stone y Ryan Gosling anunciaron a “City of Stars” de “La La Land” que también se llevó la Mejor Partitura Original de la mano de Justin Hurwitz.

RECORDARON A LOS AUSENTES

Posteriormente, Jennifer Aniston presentó uno de los momentos más sentidos de le entrega del Oscar: "In Memoriam", que recuerda a los famosos que fallecieron en el último año y recordó al recientemente desaparecido Bill Paxton.

Tras recordar a los que ya no están se entregó el premio a Mejor Guion Original, que fue para “Manchester By The Sea”, lo que ponía a este filme como serio competidor a ganar la estatuilla por Mejor Película.

En tanto, el Mejor Guion Adaptado fue para la producción independiente "Moonlight".

La quinta estatuilla para “La La Land” llegó gracias a Damien Chazelle, en la categoría de Mejor Director, además de ser el nominado más joven de la misma.

Casey Affleck cumplió con los pronósticos y silenció a quienes cuestionaban su trabajo, al llevarse la estatuilla como Mejor Actor por su trabajo en el filme "Manchester By The Sea”, superando a Ryan Gosling y Denzel Washington.

Uno de los momentos que más expectativas generó fue conocer quién se llevaba el premio a Mejor Actriz, mismo que fue para Emma Stone por “La La Land” que colocó a esta cinta como la gran ganadora de la noche con seis estatuillas.

Todo hacia suponer que la película se llevaría el Oscar a la mejor cinta, pero al final vino la sorpresa. "Moonlight" se quedó con la categoría.

