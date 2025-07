Melomanías: Placebo, la innovación en el rock alternativo (II)

Llegó el 2000, con todas las locuras que se predijeron y que al final sólo cambiamos de calendario; Placebo recibió el nuevo siglo con grabaciones nuevas para que en octubre de ese mismo año liberaran su nuevo disco: Black Market Music. En este álbum su música sí ofreció un giro hacia otra dirección, pues dejó atrás las baladas y los sonidos duros, para adoptar un sonido un poco más electrónico, voces menos nasales de Brian que nos muestran su gran capacidad vocal y en general, fue un disco muy energético.

Sus letras muestran una evolución brutal, con más complejidad en el trato de los temas, con mucha más profundidad en su lenguaje y en sus metáforas; por lo mismo, merece una mención muy especial su canción: “Special K”, pues causó malestar en la industria musical por equiparar la influencia del amor en el cuerpo a la generada por un viaje con Ketamina, anestésico que ha sido usado legalmente como tratamiento contra el alcoholismo y genera alucinaciones; obviamente como muchos medicamentos controlados, la ketamina es usada como droga.

En 2003 nos entregaron su cuarto álbum: Sleeping With Ghosts, que llevaría a Placebo al éxito global; está plagado de sencillos exitosos, como: “Special Needs”, “Sleeping With Ghosts”, “The Bitter End”, “Protect Me From What I Want”, “English Summer Rain” y las que en lo personal disfrutamos más: “This Picture”, junto con la mínima balada: “Centrefolds”, un oda pesimista dirigida a la efímera esperanza de que algún día nos llegue el amor.

Prácticamente todas las piezas del disco son muy buenas; las que no mencionamos aquí también valen mucho la pena. Todas traen un sabor un poco más pop que los discos anteriores, pero muy bien logradas, este es un disco de colección.

Para su siguiente grabación, Placebo ya estaba en las alturas del estrellato, y por lo mismo intentaron recuperar el sonido original de su primer disco, pero les ganó su lado Britpop; en 1996, se publicó Meds, un disco bien producido como pocos, con un sonido respetuoso de los sonidos de Placebo, pero sin su chispa original, a pesar de sus invitados como Michael Stipe (R.E.M.). En ningún momento pretendemos hablar mal de esta grabación, es sólo que se esperaba mucho más de esta banda. Ese mismo año relanzaron, precisamente, su primer disco, Placebo, que ya cumplía 10 años, quizá como conjuro contra la zona de confort en la que habían caído.

Pero su reivindicación llegaría con su siguiente álbum: Battle For The Sun, publicado en 2009, tras un largo descanso. Desde la primera canción, “Kitty Litter”, se nota su regreso al sonido duro original, y las siguientes no desmerecen en lo más mínimo. La segunda fue el éxito más exitoso del álbum: “Ashtray Heart”, que además de incorporar letras momentáneas en español, descubrimos que cuando iniciaban la banda, Brian Molko consideró la posibilidad de llamarla Ashtray Heart, por lo que suponemos que era una frase que ya lo había marcado desde entonces; en la canción nos cuenta una fallida historia de amor, con frases así: “¿cómo podríamos haber sabido que habíamos encontrado un tesoro? Qué siniestro y qué correcto”.

Ya convertidos en una súper banda llena estadios, en 2013 lanzaron su siguiente álbum: Loud Like Love, en dónde ya se perciben dueños absolutos de su sonido; en 2015 grabaron un MTV Unplugged, en el cual llama la atención, primero que sus mayores éxitos no los interpretaron y que quizá la mejor del disco sea “The Bitter End”, por el dolor que nos transmite.

Acá estaremos esperando la llegada de esa falsa medicina que nos curará la locura.

lg

