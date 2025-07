Melomanías: Kurt Cobain, ¿cómo alcanzar el Nirvana? (I)

El pasado 20 de febrero se cumplieron 50 años del nacimiento de uno de los últimos héroes y quizá el primer anti-héroe, de la historia del rock. Y lamentablemente, este 2017, también se cumplirán 13 años desde el día en que decidió ponerle fin a su vida: Kurt Cobain, el dios creador detrás de la banda Nirvana, fue sólo uno más de esos humanos demasiado humanos cuya única meta es mostrarnos los alcances de esa misma humanidad y su capacidad para venir al mundo, para vivir y afirmar: yo me la he pasado medianamente bien, a pesar de este mundo de mierda en que vivo.

Kurt nos ha confesado, a lo largo de tantas entrevistas y libros sobre él, que a pesar de su admiración por el rock clásico y las bandas como Led Zeppelin o Queen, cuando a la salida de la prepa descubrió el punk de inmediato se identificó con sus sonidos y sus letras hostiles, agresivas y de protesta social, y aún más con su filosofía del enojo; para Kurt Cobain, el punk es la única puerta de escape para los que vivimos enojados por lo que nos ha tocado vivir y que sentimos enojo hasta con nosotros mismos por nuestras estúpidas decisiones de vida y sus consecuencias en esta sociedad.

Aunque desde 1985 comenzó a tocar, cantar y crear algunas bandas, ya en la búsqueda de su propia identidad y sonido, fue hasta 1987, cuando conoció a su vecino el bajista Krist Novoselic, que encontró al amigo con el que rebotaría sus ideas, creencias y obsesiones sobre la vida y al final, sobre la música y su diferente idea artística, para crear una nueva banda.

La escena musical en dónde emergió Nirvana fue en la ciudad de Seattle, Washington, dentro del llamado movimiento grunge (grungy es una expresión inglesa de uso familiar para llamarle literalmente: sucio, a otra persona); Nirvana, junto con Sound Garden, Green River, Temple Of The Doom, Pearl Jam, Alice In Chains, y tantos otros, generaron este nuevo estilo que se considera una verdadera revolución del rock pues dejó atrás a lo que aún seguía vivo del glam rock.

El grunge, como género musical, tiene ingredientes del hard rock y hardcore punk, pero con las guitarras del surf y el rock clásico, pocos efectos, mucha distorsión o sonidos acústicos muy limpios, batería y bajo como instrumentos principales y, lo mejor, unas voces desgarradoras que remueven lo más profundo de los sentimientos humanos.

En 1989 por fin lograron grabar su primer disco, a pesar de su dificultad para conseguir un baterista bueno y estable; publicaron Bleach, álbum que transmite un profundo enojo en cada una de sus canciones; prácticamente todas las canciones son composición de Kurt Cobain, y afirma que las terminó sólo una noche antes de grabar el álbum, y casualmente estaba muy enojado por la presión de grabar un álbum, de mantener las canciones dentro del estilo grunge y por seguir la corriente del sonido de Seattle.

Originalmente, el que fue su primer sencillo: “Love Buzz”, formaría parte sólo de un EP, y al final la disquera decidió hacer un LP y tuvieron sólo tres semanas para componer las canciones para esta grabación. No fue un gran éxito, pero los puso en el mapa; tiene excelentes canciones, como “About A Girl”, que fue un intento de Kurt de homenajear a sus ídolos: The Beatles, obviamente su preferencia era mayor por John Lennon.

En los créditos de este primer disco, Nirvana se muestra como cuarteto pues había un segundo guitarrista, Jason Everman, quien no tocó nada en el álbum, pero hizo lo más difícil: pagó la factura de 600 dólares por el parto de Nirvana para el mundo. Continuará…

@jorgehhm

