No nos importa, México es nuestro segundo hogar: Metallica

La banda californiana Metallica ofreció el primero de tres conciertos en la Ciudad de México como parte de su gira mundial WorldWired tour, en el cual hizo vibrar con su metal a más de 50 mil almas que se dieron cita la noche del miércoles. Dejó claro: “No nos importa de donde son, éste es nuestro segundo hogar”, dijo James Hetfield.

El Foro Sol se oscureció un poco antes de las 21:30 horas y la expectativa creció, hasta que las cinco enormes pantallas ubicadas en el escenario se encendieron y se escucharon los acordes de “The Ecstasy of Gold” tema de Ennio Morricone, parte de la banda sonora del clásico filme El Bueno, el malo y el feo, el cual se proyectaba, lo cual literal causó éxtasis.

La banda se encuentra promocionando su nueva producción discográfica Hardwired… to Self-Destruct, el cual dieron a conocer en exclusiva hace unos meses en México, con una visita relámpago.

Lars Ulrich, James Hetfield, Kirk Hammett y Robert Trujillo desplegaron su poderoso metal en el tema “Hardwired”, el cual fue coreado por sus seguidores y celebrado por la banda Californiana formada en 1983.

Entre llamas continuaron con el tema “Atlas, Rise!”, que tiene un coro que se repite varias veces y que era cantado por las 50 mil almas, lo que hizo que Hetfield quedara impresionado por la respuesta de sus seguidores, les mandó besos y sólo se quedó mirando diciendo “Wow”.

“For Whom the Bell Tolls” continuó la velada y ya con los ánimos a tope el piso del Foro Sol empezó a vibrar cuando los que se encontraban en el centro empezaron a brincar al ritmo del heavy metal.

“Creeping Death” siguió la oscura velada, no faltó el que aventaba la cerveza mientras movían algunos la larga cabellera, otros no importaba que ya no tuvieran pelo el movimiento era natural, mientras que el líder de la banda celebraba cualquier muestra de afecto, “A México le gusta la música ruda, o no?, les gusta la vieja escuela, o no?”, cuestionaba Hetfield.

“Now That We’re Dead” estuvo acompañada de close up de los integrantes de la banda que anunciaron hace poco que recorrerán más de 20 estadios de Estados Unidos y Canadá.

“Espero les haya gustado nuestro nuevo disco, lo hicimos con mucha dedicación”, dijo el vocalista para interpretar “Moth Into Flame”, tema que es parte del material discográfico.

Hetfield interactuó varias veces con sus fanáticos, “quieren divertirse”, “se saben estas palabras”, fueron algunas de las palabras que expresó durante la noche, mientras sus ojos azules se proyectaban en las pantallas, los cuales contrastaban con su atuendo negro.

Hasta el cierre de la edición un impresionante juego de luces invadió el foro, mientras que uno de sus clásicos temas, “One”, retumbaba en el recinto.

emgg

