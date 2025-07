La mujer, un ser de talento en el lenguaje pictórico

Se acerca el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, fecha idónea para reconocer la importancia de la figura femenina en la sociedad e inaugurar la exposición “La Mujer en el Arte” que dará a conocer la trascendencia de las mujeres en el ámbito pictórico.

La exposición, organizada por la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco y el Museo de Sitio del Palacio de Gobierno, se conforma de la obra de Rocío Coffen, Sandra Carvajal, Verónica Jiménez, Martha Magdaleno, Toni Guerra y Lorenza Aranguren; el propósito, explicó la directora del Museo de Sitio del Palacio de Gobierno, Irma Peiro, es darles un lugar en los foros de la ciudad.

La muestra está integrada por 35 cuadros (cinco pinturas por cada artista), los cuales fueron seleccionados de la colección de la trayectoria de cada una de las pintoras.

Toni Guerra se refirió a la exposición como una muestra de calidad y sin fraudes, porque quienes la conforman y la hacen posible son personas con una formación comprobable tanto intelectual como en la acción de su trabajo. Son mujeres que se han cultivado mediante la literatura, el acercamiento y el contacto con el arte.

Se pretende que esta exposición incite a mujeres y hombres a acercarse a observar la creación en los lienzos, y qué mejor forma de hacerlo que con las técnicas y las formas pictóricas de expresión de las artistas que incitan al espectador a quedarse y a mirar detenidamente aquello que se logra mediante el desliz de un pincel y gama de colores.

La artista Rocío Coffen forma parte de ese grupo abierto e interesado en mostrar mediante sus cuadros “lo que no puedo explicar con palabras”. Una mujer que no limita su mundo interno y que no restringe en darlo a conocer al espectador.

“Trato de superarme a mí misma en tanto a tema y técnicas, trato de reconciliarme con mi pasado a través de la obra, de lo que yo pinto y hago. Busco un espacio en donde yo habito cotidianamente; y trato de entender a mis personajes, aquellos que cobran vida e intentan decirme que ellos son la realidad y no yo”.

DIFICULTADES EN LA PLÁSTICA

A lo largo de 37 años, Toni sabe y ha visto “cómo se han ido cerrando foros para la plástica. Hay un exceso de demanda y una falta de oferta de espacios profesionales”; reconoció que Jalisco es un semillero de talento, sobre todo en artistas plásticos.

Enfatizó que la falta de oportunidades y espacios se debe al rechazo (de algunas) de las mujeres que lideran los foros para la expresión artística desde el eje pictórico. La realidad es que el desenvolvimiento de la mujer en las artes plásticas ha sido una lucha constante en donde “es más fácil ser compañera de un pintor, que de una pintora”.

Desde la generación de Guerra, quien también es profesora del oficio, “la presencia de exposiciones de mujeres nunca ha rebasado el 30 por ciento en una exhibición que no advierte que es de hombres. Yo siempre abogué, porque sin expresarlo y para no ser motivo de mofa, siempre invité 50 alumnas y 50 alumnos, esto, porque entre las mujeres hay mucho talento, pasa que hay timidez y falta de energía para exigir sitios”.

En todos los casos podríamos decir que el feminismo está presente, y se puede calificar de tal forma, pero este movimiento no es por una preferencia sexual, precisó Guerra, sino por reconocimiento, apoyo e impulso del trabajo de la mujer.

Sandra Carvajal agregó que el verdadero movimiento feminista que incluye hombres, es “el de las comunidades indígenas por su lucha en la inclusión en la sociedad. Yo no veo al hombre como un enemigo y en la plástica mucho menos. He tenido más apoyo de hombres que de mujeres”, puntualizó.

MANOS DE MUJER

La muestra pictórica permanecerá del 9 de marzo al 31 de mayo

Participan Rocío Coffen, Sandra Carvajal, Verónica Jiménez, Martha Magdaleno, Toni Guerra y Lorenza Aranguren

Museo del Sitio del Palacio de Gobierno (Avenida Ramón Corona 31)

Entrada gratuita

