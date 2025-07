Melomanías: Sting, la vida después de The Police (II)

En 1991, Sting publicó: The Soul Cages, que incluye otro de sus grandes éxitos: “All This Time”, dedicada a su padre que también acababa de morir.

Ese disco fue de los menos exitosos de su carrera, porque sólo alcanzó un sencillo disco de Platino; quizá la aparentemente poca venta del disco era consecuencia de que la música de Sting se volvía cada día más “adulta”, pensante, anti-pop y claramente activista.

Para su siguiente álbum comenzó a realizar las grabaciones en un estudio propio, dentro de su casa de campo y en 1993 nos entregó: Ten Summoner’s Tales, un álbum mágico que rompió todos los récords en los Estados Unidos y el Reino Unido, triple Platino, y lleno de más piezas entrañables que ese año le dieron un Grammy, como: “If I Ever Lose My Faith In You”, “Fields Of Gold” y “Shape Of My Heart”.

Sting logró crear un estilo propio que ya no tenía nada que ver con sus raíces punk ni tampoco era cercano al sonido que creó con The Police, fusión de rock con reggae, sino algo más cercano a una balada jazz, con una estructura armónica compleja y que dependía sobre todo de su grandiosa voz.

Ese mismo año, Sting hizo una nueva versión de la canción: “Demolition Man”, para el soundtrack de la película del mismo nombre, y participó junto con Bryan Adams y Rod Stewart en la creación e interpretación de una canción para la película Los Tres Mosqueteros, la pieza: “All For Love”, fue uno de sus más grandes éxitos en todos sentidos. Lo nominaron a tres Grammys y ganó dos, además de que recibió dos doctorados honoris causa por su contribución a la música.

Su siguiente álbum: Mercury Falling, publicado en 1996 y que contiene un cierto saborcillo country, fue uno de sus “fracasos” porque salió muy pronto de los charts. Pero no paraba de salir de gira o de participar con otros artistas en algún proyecto; para estas fechas ya tenía tal cantidad de éxitos, entre los de The Police más los propios, que no necesitaba más canciones para llenar un concierto de dos horas, además de que ya había logrado consolidar muy bien a la banda que lo acompañaba y con quienes grababa, formada por talentos del nivel de Dominic Miller, Vinnie Colaiuta y sobre todo el genio multinstrumentista del jazz: Branford Marsalis.

En 1999 publicó: Brand New Day, considerado como un regreso exitoso después de las pocas ventas de su anterior disco volvió a sus raíces jazz rock y a sus contenidos de protesta pensante, y de nuevo ese año recibió dos premios Grammy por el álbum y sus canciones: “Desert Rose” y “Brand New Day”.

Con el nuevo siglo, Sting se dedicó a escribir piezas para varios soundtracks y colaboraciones con artistas nuevos, como su dueto con Mary J. Blige, con la pieza: “Whenever I Say Your Name” por la que ganaron otro Grammy.

En 2007 sucedió lo imposible: The Police se reunió de nuevo para una gira mundial; Copeland y Sting lograron sobreponerse a sus épicas discusiones artísticas a golpes, y junto con Andy, tocaron de nuevo. En París los acompañó el guitarrista original de The Police: Henry Padovini.

En años más cercanos al presente, Sting hizo una gira con Paul Simon y apenas el año pasado hizo otra con el grandísimo Peter Gabriel, en donde se intercambiaron interpretaciones de sus canciones para crear un espectáculo magnífico.

En la gira de su último disco: 57th & 9th, reinauguraron el tristemente célebre Bataclan en París, con la presencia de familiares de las víctimas de la matanza terrorista sucedida ahí.

@jorgehhm

lg

Copyright © 2024 La Crónica de Hoy .