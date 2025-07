Una lucha constante sobre la libertad femenina

La insistencia de la mujer por tener un lugar que desde siempre ha correspondido a ambos géneros aun no termina. Es una lucha constante en la que ella se ha visto sometida ante la violencia física, psicológica y social, de tal forma que cada 8 de marzo, desde 1910, se conmemora el Día Internacional de la Mujer, una fecha estipulada con la finalidad de hacer valer los derechos y defender los esfuerzo de las mujeres que anteceden a las generaciones actuales.

Aunque se han dado pasos agigantados en cuanto a la libertad de la mujer en los contextos de la política, la economía, lo social, en las artes, y cualquier tipo de profesión, este esfuerzo no es suficiente. Continúan las cadenas, las trabas y los obstáculos que impiden a la mujer fluir en el desarrollo de su integridad.

Es necesario propiciar entre mujeres y hombres un equilibrio desde el desarrollo individual y en conjunto, coincidieron cuatro mujeres que han sobresalido en el teatro, la fotografía, la danza y la música. Ellas hablan sobre el significado de ser mujer y el papel que juegan en el ámbito profesional, a partir de su experiencia.

Susana Romo, Guadalajara. Jalisco.

Desde hace 22 años ha ejercido la actuación y d desde hace siete se desempeña como directora teatral.

“Por supuesto que el 8 de marzo no es un festejo si no una conmemoración por la lucha de muchas mujeres que me anteceden y por las cuales hoy puedo votar o decidir si quiero ser madre o no, por ejemplo. Aún con todo lo que se ha ganado queda mucho por conseguir, luchar, trabajar.

En el teatro, las mujeres que somos directoras tenemos que trabajar más que un hombre para que se nos reconozca como creadoras. En mi experiencia, aunque no de manera generalizada, existen todavía personas que creen que todo lo que yo hago es porque Fausto, mi pareja, lo hace por mí. Creen que las actividades que gestiono como el Festival de Teatro para Bebés (FITPA) en realidad las gestiona él. Es decir, no creen que una mujer sea capaz de algo así sin que un hombre director lo haga por ella.

Es evidente que las mujeres en este país vivimos siempre en peligro, quisiera no perder nunca la fuerza y el deseo de luchar porque mis dos hijas un día puedan caminar sin ser acosadas en este país”.

Martha Hickman. Poza Rica, Veracruz.

Es bailarina y coreógrafa desde hace 29 años; desde hace 19 años es docente de Danza Contemporánea en la UdeG.

“La mujer es un ser polifacético, para mí representa fuerza, belleza, inteligencia, sensibilidad, determinación, vida, sensualidad.

El papel de la mujer en la danza ha sido de importante relevancia a través de los años. Tanto en el ámbito internacional como en el nacional, las grandes propuestas que han determinado el rumbo de la danza moderna y contemporánea, han sido realizadas en su mayoría por mujeres”.

Paula Islas. Guadalajara, Jalisco

Es fotógrafa desde hace 15 años.

“La mujer representa la imagen de mi cuerpo. Es justo a partir de esta idea que trabajo en la fotografía. Pienso que la imagen fotográfica de la mujer ha sido llevada a un objeto representado al cual admirar a través de la historia de las imágenes fotográficas desde finales del siglo XIX. En este sentido creo que, apenas 100 años más tarde, cada vez hay más sujetos femeninos que presentan sus propios cuerpos a través de su propia mirada en una imagen y esto cambia por completo el discurso que se difunde a partir de la mirada de quién fotografía. Creo que si hay que pensar algo en este día, es que es muy reciente que más mujeres pueden observar a través de un visor de una cámara fotográfica puesto que antes esto no era permitido, no se podía costear una cámara para una mujer, y mucho menos exhibir el producto de su expresión (inclusive al día de hoy). Me gustaría pensar que pronto no tengamos que utilizar estas categorías de género y que cada vez más tengamos las mismas oportunidades de desarrollo y posibilidades para cualquier ser humano y nos distingamos por la propuesta de nuestros discursos”.

Leiden, La Habana, Cuba.

Compositora y cantante desde hace 15 años.

“La mujer es una figura completa llena de características particulares que se van configurando y replanteando en su relación con ‘el otro’. Actualmente siento que cada vez está más desdibujada esa frontera entre mujeres y hombres en la música, y eso me acerca a la idea de pensarnos más como compositoras que defienden un proyecto musical, a ser catalogadas como mujeres en la música”.

Sandra Carvajal. Ciudad de México

Pintora, curadora y asesora en formación de colecciones de arte internacionales y nacionales

“Dado que aún vivimos en una sociedad dominada por la palabra y orden de lo masculino, pagas facturas emocionales y sociales de grosor pesado. Los espacios culturales así como la legislación misma no han desarrollado un punto de partida donde la mujer tenga un espacio y un lugar activo como artista dentro de la sociedad, estamos trabajando y cada día hay más hombres que se suman a lograrlo y eso es verdaderamente gratificante porque los hombres no necesitan más espacios, el "espacio" ya está dado para ellos. Aún cuesta llegar a ser reconocida, pero lo importante es saberse pintora, trabajar, creer en el desarrollo creativo seguir estudiando y no parar”.

DECLARATORIA

El Día Internacional de la Mujer fue promovido en 1910 por la alemana Clara Zetkin, quien fue integrante del Sindicato Internacional de Obreras de la Confección, durante el Congreso Internacional de Mujeres Socialistas en Copenhague, Dinamarca.

lg

Copyright © 2024 La Crónica de Hoy .