Melomanías: Foster The People, el indie pop que conquistó los corazones

A finales de marzo, en nuestra ciudad, se realizará el Festival Anagrama; uno más, entre varios que hemos tenido y que seguiremos disfrutando durante el resto de este 2017, un año que nos ha traído bastantes eventos masivos musicales, complementados con diversos eventos e invitados que nos mostrarán también buenas cocinas y novedades tecnológicas.

Ya les habíamos comentado sobre algunas de las bandas que estuvieron o estarán presentes en los festivales de Sayulita, Cosquín Rock, Roxy Fest y ahora en Anagrama, desde actos en nuestro idioma, como Café Tacvba o Fito Páez, hasta nativos de lengua inglesa, como Smash Mouth o Placebo.

Hoy hablaremos de una agrupación muy joven de la escena musical de Los Angeles: Foster The People, con sus sonidos indie pop; la música llamada indie o independiente, es aquella que es creada fuera de la escena musical “oficial”, externa a las grandes disqueras, a los consorcios de medios de comunicación, y que generalmente es compartida directamente por sus excéntricos creadores directamente a su público por uno de tantos caminos nuevos que la tecnología nos ofrece; y por definición, nace sin deseo alguno de sumarse a los que se conoce como mainstream (corriente principal de la cultura de masas); aunque en casos como el de Foster The People, la banda dio sus primeros pasos dentro de la subcultura indie, pero de repente se volvió un fenómeno viral a través de las redes y no le quedó de otra más que aceptar su éxito (no creemos que estén muy tristes por este hecho).

Realmente esta banda, como muchas otras de las que les hemos comentado, es la creación de una sola persona: Mark Foster, un joven americano que al terminar su preparatoria emigró a la gran ciudad de Los Angeles con el sueño de hacer una carrera musical.

Mark nos cuenta que cuando conoció a su compañero de andanzas, el baterista Mark Pontius, quien de entrada lo siguió porque le causó una gran admiración su increíble creatividad y la cantidad de piezas que Foster ya tenía compuestas, de todo tipo de géneros y con distintas instrumentaciones, por lo que simplemente decidieron caminar juntos. Posteriormente se uniría un viejo amigo de Mark Foster: el bajista Cubbie Fink, sólo porque acababa de perder su trabajo en una televisora local.

Ya con la alineación completa, pues Mark Foster, aparte de cantar, hacía la programación de distintos sintetizadores para completar la musicalización de sus piezas, sin guitarras, comenzaron por ponerle nombre a la banda, y Foster eligió: Foster & The People, y comenzaron a tocar en distintos clubes pequeños; fue la misma gente que los escuchaba, por error de pronunciación o una simple falta de atención, que terminaron acortando el nombre a: Foster The People, lo que terminó por convencer a Mark Foster por su significado, que es algo muy cercano a: Cuidar de la gente.

En enero del 2010, Mark Foster nos cuenta que escribió la canción: “Pumped Up Kicks”, la grabó y publicó a través de Mophonics, un proyecto artístico en la web creado para impulsar nuevos talentos musicales y darles apoyo y difusión. Esta pieza, por su sonido alegre y bailable a pesar de tener algo de rock alternativo en su ADN, en tan sólo dos meses ya se había convertido en un fenómeno viral en redes; en marzo, Foster The People recibió la invitación para participar en un Festival local, South By Southwest y en junio ya los perseguían las disqueras.

De julio a septiembre grabaron lo que sería su álbum debut: Torches, que obviamente incluye la pieza “Pumped Up Kicks”.

Continuará…

@jorgehhm

