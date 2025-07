Melomanías: Foster The People, el indie pop que conquistó los corazones (II)

En la historia del rock ha habido muy pocos álbumes —en estos tiempos tan gobernados por lo comercial— que al momento de ser publicados generen tanto interés por conseguir acuerdos de licencia para el uso de sus canciones para soundtracks de películas, series de TV o hasta videojuegos.

Este álbum: Torches, tiene uno de los récords por el número de canciones utilizadas en otros medios. El sencillo principal y éxito que los lanzó al estrellato, “Pumped Up Kicks”, fue utilizado en la serie Entourage y en varias más; “Houdini” en Gossip Girl; “Helena Beat” en The Vampire Dairies; “Don’t Stop (Colour On The Walls)” en Suits y en un comercial de Nissan, y rematamos con “Call It What You Want”, licenciada para el juego FIFA. La mitad de las canciones generaron sus propios ingresos adicionales.

Ese 2011, año en que se publicó el álbum, también comenzaba el auge de la radio XM (satelital) y la estación Alt Nation adoptó a la pieza “Pumped Up Kicks” como una de sus programaciones favoritas; MTV creó también un programa para apoyar a nuevas bandas, denominado “MTV Push”, y Foster The People fue quien inauguró el programa. Ese año le llovieron nominaciones en la mayoría de premiaciones, pues, extrañamente, entró al Billboard como canción pop y como canción rock, inaugurando un género nunca antes visto: rock alternativo bailable.

Ambos, Marks y Cubbie, sólo se dedicaron a tocar incansablemente en estos sus primeros años, hasta 2013, en donde anunciaron que detendrían el tren de conciertos para sentarse a tomar un respiro e iniciar grabaciones para su segundo álbum; de nuevo es sorprendente el impulso tan fuerte que recibió esta banda, además de que les tocó la suerte de ser los primeros en varios medios nuevos que pretendían, precisamente, encontrar talentos para promoverlos.

Con un solo álbum publicado en 2011 lograron extender su carrera hasta marzo de 2014, fecha en que por fin publicaron su segundo disco: Supermodel; obviamente sólo en medios digitales, signo infalible de los tiempos.

Mark Foster comentó que su primer disco está inundado de alegría y en su segundo disco intentaba mantener ese tono tan festivo que tanto había gustado a su público.

Su primer sencillo: “Coming Of Age”, fue acompañado de un video que mostraba la creación de un mural, pintado realmente en una pared de 7 pisos y grabado con una técnica (time lapse) que permite visualizar todo el proceso dentro de la duración de la canción.

Y efectivamente, este álbum sí mantiene el tono festivo del estilo indie pop de la banda, pero suena demasiado pop, quizá porque utilizaron menos que Torches, el recurso de los cambios de tonalidad en sus teclados, que es un rasgo completamente alternativo, como el piano de la pieza: “Call It Want You Want”; en general nos parece que perdieron ese factor sorpresa que nos regalaron en su primer disco.

Aparentemente, este año que vienen a nuestra Ciudad, ya están grabando su tercer disco, ya sin su bajista, Cubbie Fink, quien los abandonó a finales del 2015.

Mención aparte merece su canción “Ruby”, que nos cuenta la historia de una madre soltera y sus peripecias para sacar adelante a sus hijos; es la canción favorita de Mark Foster y definitivamente la nuestra también.

Otro momento singular de esta banda fue en su anterior visita a nuestra Ciudad, pues interpretó su súper éxito, “Pumped Up Kicks” acompañado por un mariachi local y vale la pena ver los videos en You Tube.

Deberemos esperar su llegada al Anagrama para confirmar si Foster The People, como lo dice su nombre: ¿cuidará de la gente?

