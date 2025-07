Ángeles (cuento)

Dicen que las madres son ángeles en la tierra que vinieron a cuidarnos. ¿Y qué son, entonces, las abuelas?

La recuerdo tan bien, como si la viera bajo el tejabán. Su cuerpecito encorvado y con forma de pera por sus caderas anchas. A través del dorso de las manos con que me abrazaba y jugaba a rizar mis chinos corrían ríos verdosos, manchasque parecían salpicaduras de chocolatey cascaritas de piel resecada por los años y el trabajo, de tanto lavar ropa y trastos con detergentes agresivos, de tanto tallar en lavaderos y exprimir trapeadores. Sus cabellos crispados y grises, su miradadulcemente triste, su delantal cuadriazuladode siempre y el olor a romero, a cebolla y ajo de sus dedos,le daban un aspecto de abnegada quietud.

Las mañanas de los sábados eran las mejores. No había escuela y los niños no necesitábamos madrugar. El olor a tortillas de nixtamal recién hechas nos despertaba acompañado del rítmico palmoteo para tortear de mi abuela. Corríamos a la cocina y mi madre nos servía frijoles fritos, arroz o sopa y, en medio de la mesa, la salsa de tomate y el tortillero con una columna de tortillas calientes.

Mi abuela caminaba despacio por los pasillos y el corredor. Paseaba un trapo húmedo por los sillones, daba alpiste alos canarios, regaba las macetas y se sentaba a tomar el sol en el patio mientras tejía de a poquito.Susnietospasábamos corriendo y ella nos daba un abrazo o nos daba la bendición cuando salíamos.

Por las noches rezaba con nosotros el padrenuestro y las tres aves marías antes de cubrirnos con las sábanas y cobijas. Todo transcurría tan natural y sencillo en ese paraíso doméstico.

Ahora soy un adulto profesionista y no me puedo quejar. Tengo un coche veloz, un amplio departamento y tecnología que todo lo hace más rápido: celulares, laptops, horno de microondas, extractores, cafeteras, lavadoras. Mi rutina cotidiana es sencilla: levantarme, bañarme, desayunarrápido y correr furiosopor las avenidas de esta ruidosa cuidadpersiguiendo eso que llaman éxito.

"La venta de hoy debe ser buena", me digo a mí mismo, mientras me peino y me enfundo uno de mis trajes. Entro a la cocina, abro una ventana y me arrebata un olor a tortillas de nixtamal. Pienso en mi abuela, en sus manos venosas, su mirada triste y sus bendiciones. "Dame tu bendición, abuelita, para que el negocio valga la pena".

Subo al coche y arranco de nuevo en esta carrera sin meta y sin sentido. "Extraño los sábados y tu delantal cuadriazulado". Veo tu rostro y tu mirada tranquila. Añoro tus modales reposados y tus rezos. "¿Qué he hecho con mi vida?". Y tú sólo sonríes.

Dicen que las madres son ángeles en la tierra que vinieron a cuidarnos. ¿Y qué son, entonces, las abuelas? Otros ángeles, pero más delicados.

(Colaboración especial de la Escuela de la Sociedad General de Escritores Mexicanos, SOGEM, para La Crónica de Hoy Jalisco)

lg

Copyright © 2024 La Crónica de Hoy .