Los villanos también son invitados

Una camisa verde olivo, zapatos y pantalón de mezclilla negro y una actitud relajada fue lo que portó Willem Dafoe en el primer día de las actividades de Talents Guadalajara, organizado en el marco del Festival Internacional de Cine.

El Foro LARVA fue el punto de encuentro entre la comunidad cinematográfica de México, Centroamérica y el Caribe. Alrededor de unas 150 personas entre actores, editores, guionistas, productores y críticos de cine escucharon atentamente al intérprete del Duende Verde, las incontables experiencias y algunas orientaciones sobre cómo sobresalir en la industria del cine.

Reveló que no tiene ninguna técnica precisa, pero trabaja detalladamente en los patrones de interpretación. “Lo maravilloso de hacer películas es que siempre es diferente, los elementos cambian constantemente. Debemos reinventar nuestro proceso, tenemos que saber quién es nuestro director y tus compañeros de rodaje. Lo bonito es que puedes comenzar a prepararte sin saber. Tienes que intentar ser fresco todas las veces posibles. Todos somos diferentes, no quiero dar consejos a nadie para hacer lo que yo hago”.

Sus experiencias sobre trabajar con películas de entretenimiento, de fantasía y efectos especiales como la de Spider Man “han sido bastante buenas”; compartió que no era un fan de los cómics, pero desde su labor en ese rodaje aprendió a verlos con el sentido de entretenimiento para el público.

“Disfruté mucho esa película, fue buena experiencia. No había tantas adaptaciones del cómic al cine, no eran tan conocidas, nosotros nos enseñamos a hacerlas desde los efectos que eran muy mecánicos; fue desafiante, no era fan de los cómics, pero papeles como este me hicieron conocerlos”.

Actualmente Dafoe participa en Opus Zero, del director Daniel Grahams, cinta que fue rodada en Real del Catorce en San Luis Potosí.

