Melomanías: The Smiths, la melancolía de lo ordinario (II)

Morrisey y Marr descubrieron que tenían una química especial para componer, pero su amigo en común, Pomfert, quien los había reunido, no aportaba nada a su sonido, por lo que comenzaron a buscar mejores músicos; eligieron al bajista Dale Hibbert, un conocido de Marr quien fue quien realmente les consiguió la oportunidad de grabar sus primeros sencillos; a través de audiciones consiguieron a su baterista: Mike joyce.

Morrisey tomó el control de la banda, eligió el nombre The Smiths, decidió que su nombre artístico sería simplemente su apellido pues no le gustaba su propio nombre y comenzaron las grabaciones de sus primeras canciones: "The Hand That Rocks The Cradle", "Suffer Little Children", "Don't Blow Your Own Horn" y un cóver de The Cookies: "I Want A Boy For My Birthday".

Marr estuvo encantado de incorporar esta versión pues originalmente es una canción cantada por una voz femenina y la grabaron sólo por el hecho de que la cantara Morrisey como estrategia para romper con lo establecido en cuestiones de género.

Además, desde el inicio Morrisey decidió mantener una imagen un tanto andrógina, con vestimenta y maquillaje menos llamativos en comparación con otras bandas del glam rock; su bajista los abandonó precisamente porque no estaba de acuerdo en formar parte de una agrupación que tuviera una imagen tan claramente gay. De cualquier manera, Morrisey y Marr tampoco lo querían ya por lo que decidieron reemplazarlo con un excompañero de la escuela de Johnny Marr: Andy Rourke.

The Smiths fue una banda que a pesar de haber publicado varios discos, siempre se mantuvo dentro de lo que conocemos como el movimiento indie, al menos durante la vida de la banda, en esos años sólo llegaron a ser conocidos en Reino Unido, pero ya separados, el mundo los descubriría a través de sus discos.

En 1982 y 1983 intentaron grabar su primer disco, pero en uno de los intentos a su disquera no le gustó el producto final, por lo que decidieron rehacer todo con otro productor; en ese momento, algunas publicaciones amarillistas comentaron que su canción: "Handsome Devil" promovía la pedofilia. Morrisey respondió que su letra no tenía nada que ver con niños y mucho menos con actos de acoso contra niños. Sin embargo, lograron grabar un sencillo con las piezas: "This Charming Man" y "What Difference Does It Make?", que apareció en las listas británicas de éxitos, comenzaban a hacerse un nombre en su país.

Por fin en 1984, publicaron su primer álbum, The Smiths, que llegó al número 2 en Reino Unido.

Posteriormente publicaron un sencillo: "William, It Was Really Nothing", y en su lado B, una de las piezas que los haría famosos, en el futuro: "How Soon Is Now?". Luego publicaron otro sencillo: "Heaven Knows I'm Miserable Now" y en su lado B: "Suffer Little Children", una canción que también generó mucha polémica porque describía unos asesinatos realizados en la vida real por una pareja de jóvenes contra cinco chicos entre 10 y 17 años.

The Smiths publicaron 3 LP's más: Meat Is Murder, The Queen Is Dead y Strangeways, Here We Come, y en 1987, estando en el cénit de su carrera, la banda se deshizo a raíz de una disputa por las regalías entre los cuatro músicos.

Esto dio origen a la carrera solista de Morrisey, e igualmente a la de Johnny Marr, quien colaboraría con: The Pretenders, Bryan Ferry, Pet Shop Boys, Talking Head, Crowded House y Beck.

Morrisey ha tenido un gran éxito internacional como solista, con más de 10 canciones Top Ten y aquí lo tendremos el 1 de abril.

