Desvelan el misticismo de Roberto Bolaño

Roberto Bolaño es uno de los escritores más influyentes de la lengua española. Tenía medio siglo de edad cuando falleció. Tiempo suficiente para trastocar las emociones de generaciones enteras con su literatura. Era admirador de Nicanor Parra y detestaba la obra de Pablo Neruda. Fue arrestado después del golpe militar en Chile de 1973 (por su acento mexicano lo acusaron de tener documentos chilenos falsos) y estuvo a punto de ser ejecutado en dos ocasiones.

Estas y otras anécdotas forman parte de la cinta Roberto Bolaño: La batalla futura (2016), filme documental de su compatriota Ricardo House que se estrenó en México, en el marco del Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG).

“Esta película es una síntesis de los otros documentales que he trabajado sobre él. Lo que quise hacer es algo como lo que hacía el mismo Bolaño con sus personajes que pasaban de un libro a otro. Es un trabajo que se ha desarrollado a lo largo de 10 años”, explicó el realizador del filme, después de la presentación.

“En el 2010 se realizó un primer proyecto. Vinieron traductores de gran parte del mundo y también estuvo Patti Smith y ahí empezó el recorrido de este trabajo. Esa primera parte habla de la historia de Roberto Bolaño y México, posteriormente hicimos otra parte con lo que vivió en Cataluña, que era una etapa de escritor potente y luego quise hacer un flash back y hablar de Bolaño en Chile como un niño”, agregó.

El documental se concentra en tres momentos importantes en la vida del escritor de novelas como Los detectives salvajes o 2666. La primera muestra la adolescencia de Bolaño en México, la segunda se centra en su estadía en España, donde escribió gran parte de su obra, y la tercera se centra en su regreso a Chile.

“Soy un escritor chileno sobre todo a la contra. Los escritores españoles no me consideran español, los mexicanos tampoco me consideran mexicano. Un escritor boliviano... me gustaría ser un escritor boliviano. Yo soy un escritor en lengua española y la literatura, dividirla por países, nos lleva al absurdo”, dice el escritor en una entrevista que se muestra en el filme al ser cuestionado sobre si se considera un escritor chileno por esencia.

A lo largo de la película vemos a un Roberto Bolaño que tiene una juventud desafiante; nos muestra al literato maduro, al emocionado y al tierno, “hacer una película sobre Bolaño tiene razones que se pueden intelectualizar y otras que son emocionales. Era muy agnóstico con su historia, ahora me siento más místico (…) Me intereso en Bolaño también como una forma de responder a los cuestionamientos de mi generación que es la misma en la que él estaba”, explicó el cineasta Rodrigo House.

El documentalista chileno lleva una década investigando la vida y obra de Roberto Bolaño y ya tiene en puerta nuevos proyectos: “Estoy haciendo un nuevo trabajo sobre la obra del escritor que se llamará Bolaño: El espejo negro y que es un acercamiento a través de los traductores de su obra”, dijo.

"Lo que quise hacer es algo como lo que hacía el mismo Bolaño con sus personajes que pasaban de un libro a otro",Ricardo House, cineasta chileno

