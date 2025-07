La historia de una bella y triste despedida

Hace casi cinco años en el mar de Tuxpan naufragó un barco camaronero. Su tripulación falleció y sus cuerpos quedaron en medio del mar. Sus familiares y seres queridos no los volvieron a ver y no tuvieron la oportunidad de despedirse de ellos ni de poder tener su cuerpo para realizarle una ceremonia de acuerdo a sus ideas religiosas.

Por otro lado, José Álvarez es un director de cine interesado en las manifestaciones de la fe que, después de filmar su película Canícula en Veracruz, quería regresar a filmar al estado para contar una historia que tuviera que ver sobre el mar, “llegamos a Tuxpan a buscar un barco para contar esa historia. Ya teníamos una idea de lo que queríamos, pues a mí me gusta hablar en mis películas de la práctica de la fe como el caso de los totonacas y los huicholes”, recuerda el cineasta.

Sin embargo, la historia que tenía en mente cobró otro sentido cuando conoció a Hortensia, una mujer lugareña que le contó sobre la tragedia y sus deseos de querer encontrar una forma de despedirse de los pesqueros, que eran sus amigos y compañeros, “aquí se convirtió en un reto porque no se trataba de meterse en una cultura con ritos establecidos sino trataba de mostrar la espiritualidad con el lado material de los pescadores”, explicó el realizador.

“Estudiamos a los graniceros que son personajes que atraen y ahuyentan la lluvia del mar; luego buscamos la historia del mar y en el momento que encontramos a la Morena, cuando nos comentó de sus intenciones, a través de la historia de los náufragos, comenzamos a caer en la historia”, añadió.

El resultado de ese encuentro es Los ojos del mar, un filme documental que muestra una nueva forma que encontró Hortensia, junto con los habitantes del puerto camaronero, para poder despedir a sus seres queridos: “En esta película había una historia en el dolor de las personas que extrañaban a los pescadores. A través del sueño de la Morena se inventó un rito, que de alguna manera consuela y lleva a todos los afectados a un estado de catarsis”, dijo.

Un filme que tuvo su estreno en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara como parte de la competencia por el Premio Mezcal a la mejor película nacional y que conmovió a la audiencia. La historia, poco a poco, se convierte en una reflexión sobre el sentido de la vida y de la muerte, construida a partir de las mitologías y anhelos más íntimos de las personas con las que se cruza.

“Es una película sobre la redención, la pretensión de buscar el consuelo para estas personas que nunca vuelven a ver a sus familiares, como sucede también en otras partes del país. Además de la tragedia de la muerte, está la tragedia de no volver a ver los cuerpos, y está la incertidumbre de si viven o no. Cuando entras en ese vacío, nos metimos a estudiar y descubrimos que no había ningún rito para los desaparecidos más allá de una misa u oración”, concluyó el cineasta.

Un filme documental que dará mucho de qué hablar a lo largo del año, por el rito maravilloso que se crea para despedir a los pescadores que no regresan del mar, a través de recuerdos materiales que envían sus seres queridos y de las flores que se vuelven en su último adiós.

