Me llamaban King Tiger: Una historia olvidada de los derechos chicanos en EU

“Era una persona que no aceptaba la derrota. Reclamaba una lucha sin tiempo sobre recuperar las tierras mexicanas de Estados Unidos, luego del Tratado de Guadalupe Hidalgo y nadie lo conoce, porque querían borrarlo de la historia”, así definió el cineasta Ángel Estrada Soto, al líder chicano Reies López Tijerina, activista que encabezó el derecho a tierra de la comunidad en Nuevo México, cuya historia quedó inmortalizada en el cine a través del documental Me llamaban King Tiger, que compite por el Premio Mezcal a la Mejor Película Mexicana del Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG).

En junio de 1967, la Corte de Tierra Amarilla, Nuevo México, fue asaltada por hombres armados bajo el mando del líder chicano, Reies López Tijerina. Era un lugar en el que han señalado al gobierno estadunidense de robar millones de hectáreas a latinos. El acontecimiento del asalto provocó una de las mayores cacerías humanas de la historia reciente de Estados Unidos, lo que provocó que el movimiento chicano en la región se desvaneciera. En ese contexto Tijerina logró sobrevivir a la cárcel, a un hospital psiquiátrico y avarios intentos de asesinato a partir de su convicción de recuperar tierras para la comunidad hispana que habitaba en Nuevo México.

“Cuando tuve la oportunidad de conocerlo quise abordar un proyecto desde el lado de la historia del activista. En internet pude encontrar información sobre el caso del asalto a la Corte que lo hizo famoso, pero descubrí detalles que me ayudaron a pensar en algo más complejo”, dijo el cineasta.

“La primera etapa fue entrevistarlo, la segunda fue viajar y buscar el material de archivo y la tercera etapa fue conocer a la familia de Reies López Tijerina y personajes que rodearon esa parte de su historia, de los cuales muchos no quisieron hablar”, dijo y luego agregó que “lo que yo conocí de él fue un hombre de 85 años al final de su vida (ocurrida en enero del 2015). Un hombre que fue juzgado severamente, que fue abandonado porque fue culpado de destruir su propia familia y el movimiento chicano porque se sentía un profeta tocado por Dios”.

Su causa fue apoyada por otros activistas importantes como Martin Luther King. Cuando invadieron el Palacio de Justicia en Tierra Amarilla el motivo era intentar realizar un arresto ciudadano del fiscal de distrito, después de que ocho miembros del grupo de Tijerina fueron detenidos por manifestaciones debido a tierras entregadas por el gobierno. Sin embargo, durante la invasión, el grupo disparó y lesionó a un policía estatal y a un carcelero, golpeó a un agente y tomó al alguacil y a un reportero como rehenes antes de escapar al Bosque Nacional Kit Carson.

Por tal suceso fue perseguido no sólo por el FBI sino por el ejército militar de Estados Unidos y finalmente fue doblegado y enjuiciado dos ocasiones. Se defendió positivamente de la primera, pero en la segunda fue condenado a dos años en una prisión federal de Texas. Al poco tiempo fue trasladado a una prisión en Albuquerque, y posteriormente a un hospital mental en Spring-field, Missouri, donde pasó un tiempo tratando de “encontrar una solución para la paz entre los seres humanos”, según decían las autoridades. Fue dejado en libertad con la condición de no volver a manifestar su postura sobre los derechos de los chicanos y por eso fue condenado por la historia:

“Hubo una intención de borrarlo de la historia. Por parte del gobierno hubo un esfuerzo muy grande porque su nombre no figurara en la historia de Estados Unidos y casi fue efectivo porque las generaciones que siguieron no lo reconocen. Incluso uno de sus nietos no sabía que su abuelo era activista chicano hasta mucho tiempo después”, comentó el cineasta Ángel Estrada Soto.

“Incluso el movimiento chicano lo fue olvidando porque no querían que terminara y lo culparon de destruir algunas de sus vidas por levantarse en armas (…) También les fue difícil reconocer que alguien con una visión religiosa fuera quien encabezara la revuelta. Incluso su familia no quería hablar de él porque temían que hubiera una reacción en su contra”, añadió.

El realizador explicó que la historia de este personaje puede funcionar en la actualidad para entender otro fenómeno político que tiene que ver con la vida de los migrantes en Estados Unidos, con Donald Trump como presidente de ese país: “Quiero pensar que la historia puede ayudarnos a acercarnos a los mexicanos que ahora viven allá. Creo que antes que todo, debemos comprender lo que viven, es importante acercarse a esas realidades”, comentó.

“Debemos también quitarnos prejuicios sobre ellos, si pensamos que son personas que están abandonando su historia por hablar otro idioma. Lo que pasa ahora, es tan similar a lo que pasó en los años 60 porque las condiciones de diálogo con el gobierno son pobres como entonces. Creo que esta película es un recordatorio sobre lo que puede pasar a causa de la xenofobia”, concluyó.

La cinta es producida por La Maroma Films y en él también está involucrado Inti Cordera, director ejecutivo del festival Docs Mx.

emgg

Copyright © 2024 La Crónica de Hoy .